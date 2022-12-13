القوات البحرية المصرية تتولى قيادة قوة المهام المشتركة «153»

في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالاً للمشاركة المصرية الفاعلة فى القوة البحرية المشتركة "CMF، تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة «153» والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة خصوصا الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر- باب المندب- خليج عدن.

وتتولى مصر قيادة القوة انطلاقاً من دورها المحورى وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لجميع أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة.

وفى هذا الإطار، تؤكد القوات المسلحة أن قوة المهام المشتركة «153»، إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بجميع أنماطها.