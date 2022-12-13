الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار القمح اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

القمح
القمح

استقرت أسعار القمح، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، لدى تجار الجملة في السوق المحلي فقد استقرت أسعار القمح الروسي بروتين 12.5%، المعروض في بورصة السلع، وبلغ سعر الطن عند 10,000 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

وصل سعر القمح في الأسواق اليوم الثلاثاء إلى 18 جنيهًا.

أسعار القمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ قفز عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 20.25 سنت، مسجلًا 733 سنتًا للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 6 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 760.75 سنت للبوشل، وقت نشر الخبر.

واحتلت مصر المركز الثاني  كأكبر مستورد للقمح الروسي في الفترة من «يوليو - نوفمبر» للعام التسويقي 2022/23، حيث استوردت 3.6 مليون طن من الحبوب، حسبما قال إيغور بافينسكي، رئيس المركز التحليلي في «Rusagrotrans Igor Pavensky».حيث استورت 3.1 مليون طن، بزيادة 12% على أساس سنوي، ما يشير إلى زيادة إمدادات القمح الروسي إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات القمح الروسي إلى مستوى 43.5 مليون طن في نهاية الموسم الحالي، وأن يسجل إجمالي شحنات الحبوب 55 مليون طن، باستثناء الدقيق والبقول.

 كانت بدأت البورصة المصرية للسلع جلسات التداول الرسمي، والبداية بالقمح، حيث تم طرحه بكميات كبيرة  لصالح اصحاب مطاحن الخاص 72 % في خطوة نحو توفير السلع  للمستهلكين وبسعر عادل، وتمنح شفافية العرض دون تدخل الحلقات الوسيطة.

وتتولى هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع البورصة المصرية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح عبر البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً، وستكون طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، فيما تصبح  الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وتأتي تلك الخطوة اتساقا مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، في ظل تداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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