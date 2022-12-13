ارتفاع أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم بنحو 100 جنيه

تباينت أسعار الأرز للجملة، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، في السوق المحلي لدى تجار الجملة، حيث زادت أسعار الأرز الشعير بنوعيه في السوق المحلي، كما حققت أسعار الأرز الأبيض «كسر 5% - كسر 3%»، استقرارًا في السوق.

أسعار الأرز اليوم

ارتفعت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم بنحو 100 جنيه، ليسجل 10,600 جنيه للطن ،واستقرت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 10,200 جنيه، بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء ،ثبتت أسعار الأرز الأبيض «كسر 3%» اليوم ليسجل سعر الطن 15,800 جنيه ،واستقرت أسعار الأرز الأبيض «كسر 5%» ليسجل 15,500 جنيه للطن الواحد، اليوم الثلاثاء.

سعر الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد يناير 2023 خلال تعاملات اليوم، 16.705 دولار للقنطار، وقت كتابة هذا الخبر.

كما هبط عقد مارس 2023، ليسجل 17.070 دولار للقنطار، منخفضًا بنحو 0.005 دولار، أي بنسبة 0.03%.

وقرر الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار، بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.

كما قرر وزير التموين مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

وأشار الوزير إلى أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد ‏على أن نموذج الإخطار متوافر بكل مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزى سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناءً على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏

في سياق متصل، تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتى 15-1-2023، وذلك بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية.