خبير: بدء الزيارات التجريبية للسياح بالمتحف الكبير (فيديو)

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن المتحف المصري الكبير بدأ في الزيارات التجريبية للسياح، وأن الافتتاح سيكون في القريب العاجل، موضحًا أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن جميع أعمال المتحف تعمل بكفاءة.

وأشار «فاروق» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، إلى أن فائدة الزيارة التجريبية تتمثل في الدعاية التي سيقوم بها السائح عندما يعود لبلده، فضلًا عن انتشار الصور التي يأخذها السياح على السوشيال ميديا مما يعمل على زيادة المعرفة بالمتحف، معقبًا: «كل ذلك يعد مقدمة ترويجية لافتتاح المتحف».

ولفت إلى أن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، شارك في الفعالية التي نظمتها السفارة المصرية في كوبنهاجن بمقر السفارة، للترويج للمقصد السياحي المصري، والفعاليات السياحية والثقافية والأثرية التي شهدتها مصر مؤخرا منها موكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، واستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وغيرهما.

أكبر مجموعة من الآثار المصرية في العالم

وأوضح الخبير السياحي، أن المتحف المصري الكبير يقع على بعد ٢ كيلومتر فقط من أهرام الجيزة، وعلى مساحة تبلغ أكثر من 500 ألف متر مربع، ويعرض فيه أكبر مجموعة من الآثار المصرية في العالم.

وتابع الخبير السياحي: «يتميز موقع المتحف بوقوعه بين منطقتي الأهرام ذات التاريخ العريق، ومدينة القاهرة المُعاصرة؛ مما يجعله بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها».