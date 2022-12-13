ضبط فتاة تزوجت عرفيا للحصول علي معاش والدها المتوفي بسوهاج



تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد ، فرع سوهاج، من ضبط طالبة بكلية الدراسات الإسلامية أستولت على ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيهاً من محام على معاش والدها المتوفي وزواجها عرفياً وعدم إبلاغها الهيئة بذلك الزواج خلال تلك الفترة واستمرارها في عملية الصرف مما أضر بالمال العام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورد محضر محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو علي م م س- محامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج - ويقيم دائرة مركز سوهاج ضد رحمة م م س- سن 25 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية وتقيم دائرة مركز المراغة،بالإستيلاء علي مبالغ مالية دون وجه حق بلغت "96.098" ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيها.

وتبين أن تلك المبالغ معاش والدها المتوفي وزواجها عرفياً من المدعو علي ا ا ع وعدم إبلاغ الهيئة بالزواج خلال تلك الفترة واستمرارها في عملية الصرف مما أضر بالمال العام .

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.



فيما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، عن استمرار تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى 5 يناير 2023م، بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة على مستوى المحافظة.

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن معيار الاختيار يعتمد على مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب .



وأوضح أن المسابقة تشمل عدة فئات منها " الأم المثالية، الأم البديلة، الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة " سمعية ، بصرية ، حركية "، أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى رائدة اجتماعية.



وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الطلبات سيتم فحصها وفقا للشروط المحددة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وهي " إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بأي صلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي، وأن لا يقل السن عن 50 سنة للأمهات سواء الطبيعية من ذوي الهمم أم التمكين الاقتصادي، وأن لا يقل السن عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة، وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية، على أن لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، باستثناء المحافظات الحدودية، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فنى متوسط ومتميزًا بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.



وأشار إلى أن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب"، يستلزم بالإضافة إلى كل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، يستلزم أن يكون الابن البديل بالدار حصل على مؤهل علمي مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا، وأن تكون حاصلة على مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.



وفيما يخص المستندات المطلوبة فهي " قيد عائلي للأسرة؛ للتأكد من صحة عدد الأبناء، وبحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا، بالإضافة إلى جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة وهي " صورة بطاقة الرقم القومي ـ صورة مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية، صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، صورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم، صورة من قسيمة الزواج، صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة ـ صورة قسيمة الطلاق للمطلقة ـ صورة التأهيل " للأم من ذوي الإعاقة ـ أو الأبن من ذوي الإعاقة " ـ الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة "، عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملونة، التأكيد على أن يدون رقم التليفون الصحيح، مشيرا إلى رفض استبعاد الطلبات الغير مستوفاة للبيانات والمرفقات المطلوبة .