الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تقليل الفجوة سياسيا واقتصاديا.. باحث يكشف أهداف القمة الأمريكية الإفريقية

القمة الأمريكية الإفريقية
القمة الأمريكية الإفريقية

قال محمد ويس المهري، الباحث في الشؤون الإفريقية من العاصمة المالية باماكو، إن الهدف من القمة الأمريكية الأفريقية، هو تقليل الفجوة في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين أمريكا وإفريقيا.

وأضاف «المهري»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الإفريقي يحاول بلورة رؤية إفريقية، والتحدث بصوت واحد خلال مشاركته في القمة، مؤكدًا أن إفريقيا قادرة على حل أزماتها بعيدًا عن التدخلات الغربية.

وتنطلق الثلاثاء القمة «الأمريكية - الأفريقية» الثانية في واشنطن بحضور قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية وتستمر لمدة 3 أيام فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، ودعا الرئيس بايدن 49 رئيس دولة أفريقية.

وتستثني الولايات المتحدة 4 دول معلقة حاليا من قبل الاتحاد الأفريقى، ويشارك في القمة – الثانية من نوعها بعد قمة أوباما 2014 - ممثلون عن نحو 50 دولة إفريقية، من رؤساء الدول والحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن مسؤولي الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات والمغتربين، في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز رؤيتنا المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا. 

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وائل لطفي

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