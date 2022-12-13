الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر واليونان توقعان اتفاقية لإنشاء كابل بحري يربط بين البلدين عبر المتوسط

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم Grid Telecom، إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

ووقع الاتفاقية المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ومانوس مانوساكيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة نقل الطاقة المستقلة IPTO، بحضور المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.

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وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية هذه الاتفاقية التي تستهدف إنشاء كابل بحرى جديد يربط بين مصر واليونان عبر البحر المتوسط وهو الأمر الذى يعزز قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية.

ولفت إلى افتتاح نقطة انزال جديدة فى شرق أوروبا فى السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية خاصة وأن أكثر من 90 % من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضى والمياه الأقليمية المصرية.

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وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم يعد نتاج للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التى جرت أثناء زيارته لليونان فى فبراير الماضي، والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية.

هذا وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار رؤية الشركة المصرية للاتصالات واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحرى بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية. حيث يعد الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان فى شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى فى غرب أوروبا، بما يساهم فى تعزيز وضع مصر الاستراتيجى كمركز عالمى لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب.

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من جانبه؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: "تعمل المصرية للاتصالات باستمرار على التوسع فى بنيتها التحتية الدولية وتطويرها وسيمنح تعاوننا مع شركة جريد تيليكوم قيمة إضافية لشبكتنا الدولية القوية لتصل لأكثر من 140 نقطة اتصال فى أكثر من 60 دولة فى جميع أنحاء العالم. 

وتابع: تؤكد استثماراتنا فى الأنظمة والحلول المختلفة ريادتنا لسوق الاتصالات الدولية بفضل التنوع الكبير الذى تتمتع به بنيتنا التحية بما يشمل إنشاء محطات إنزال ومسارات عبور جديدة، والتى من شأنها تلبية الاحتياجات المتزايدة للسعات الدولية".
وقال  مانوس مانوساكيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة IPTO:"تبنت مجموعة IPTO   مبادرة تهدف لتحويل اليونان إلى محور رئيسى للطاقة والبيانات، ذى قيمة جغرافية وسياسية عالية وموقع متميز عند ملتقى القارات الثلاث أوروبا وأفريقيا وآسيا. 

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وواصل: أنه فى هذا السياق، وبفضل أن مصر تعد مركزاً رئيسياً مهماً للاتصالات الدولية وملتقى لجميع الكابلات البحرية الدولية من الغرب إلى الشرق، سيكون هناك تعاونًا كبيرًا وفرصًا عظيمة تعود بالمكسب على الجميع. يسعدنا جداً أن التعاون بين شركتى جريد تيليكوم التابعة لـمجموعة IPTO والمصرية للاتصالات قد وصل إلى هذا المستوى المتميز من خلال الاستثمار المشترك فى إنشاء هذا الكابل البحري، الذى يؤدى إلى مسار دولى جديد من شأنه أن يعزز الدور الاستراتيجى لجزيرة كريت كنقطة اتصال محايدة فى منطقة البلقان بمنطقة البحر الأبيض المتوسط."

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جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد وقعت فى وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة جريد تيليكوم مهدت الطريق لبحث السبل المتنوعة لتعزيز الربط بين مصر واليونان عبر ربط كابلات الألياف الضوئية الحالية والمستقبلية. وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون مشترك للاستثمار فى إنشاء هذا الكابل البحري والحصول على سعات دولية كبيرة بين مصر واليونان، والتوسع للربط بالدول المجاورة.

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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