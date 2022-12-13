موعد احتفالات الكنائس المختلفة بعيد الميلاد المجيد

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

الأحتفال وفقَا للتقويم الغربي

وتحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي، في الـ24 من ديسمبر 2022.

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة، قالت إن الكنائس الغربية الذي تتبع التقويم الغربي تتخذ إجراءات احترازية، خلال إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء 24 ديسمبر 2022، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

أما الكنيسة الأسقفية بمصر، فيترأس المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء.

وتقوم الكنيسة الأسقفية كعادتها توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر فيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، وفقَا للتقويم الغربي، صباح 25 ديسمبر الجاري، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

ولفتت المصادر الكنسية أنه من المقرر أن يقدم البابا تواضروس الثاني، صباح 25 ديسمبر الجاري التهنئة بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، مُضيفًا: “كما من المقرر أن قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للأنبا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر بطريركية بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة الحمزاوي بوسط القاهرة”.

◄الإنجيلية تستعد للاحتفال بعيد الميلاد بحضور قيادات الدولة

ومن جهته تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر في الثانية من ظهر الجمعة 6 يناير 2023، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بعيد الميلاد المجيد بحضور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

◄تفاصيل الاحتفال

يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للقس أندريه زكي.

ومن المقرر أن يتم استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

البابا يترأس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، في مساء 6 يناير 2023 المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ترتيبات تغطية فعاليات عيد الميلاد المجيد 2023 للقنوات والإعلاميين

ومن جهته أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال المركز الإعلامي في بيان له: لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير 2023، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة. (تصريح للقداس وآخر للاستقبالات).

وتابع: ولذلك نرجو تقديم طلب التغطية فى شكل مجلد (فولدر) لكل حدث على حدة على أن يكون الطلب معنونًا باسم الحدث المطلوب تغطيته.

عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.