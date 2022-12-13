حدث ليلاً| تأييد حبس دعاء سهيل.. ومصرع مجرم في الدقهلية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 12 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "مخدرات – شروع فى قتل"، يتزعم تشكيلاً عصابياً مكون من (زوجته – شخصان "أحدهما شقيق الزوجة") تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى مُتخذين من منزل ملحق به مزرعة ماشية كائنة بنطاق محافظة الدقهلية مقراً؛ لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

نجح رجال الأمن بالجيزة، في السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بين عائلتين في بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور.

تهتكات بالبطن وراء وفاة طالب فى مشاجرة بباب الشعرية

كشفت مناظرة نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، عن مناظرة جثمان طالب قتله جاره في مشاجرة بمنطقة باب الشعرية.

وتبين أن الجثة لطالب في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه، مصاب بجرح طعني بمنطقة البطن، أدى إلي تهتكات وحدوث نزيف دموى تسبب في الوفاة.

تأييد حبس دعاء سهيل خبيرة التغذية 3 أشهر مع الشغل والنفاذ

أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين قرارا بتأييد معاقبة دعاء سهيل، خبيرة التغذية ومقدمة برامج التغذية على قنوات فضائية، بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه بتهمة النصب والاحتيال وترويج أدوية مجهولة المصدر.

وصدر قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم السابق.

حرزت جهات التحقيق في وقت سابق، صورا ومرفقات خاصة بـ دعاء سهيل خبيرة التخسيس المتهمة في قضية إدارة نشاط طبي دون ترخيص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة، والمحبوسة على ذمة تحقيقات القضية حيث تبين أن المتهمة استغلت ظهورها في القنوات الفضائية، وادعت قدرتها على علاج السمنة.

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن الفردوس في 6 أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، ألسنة لهب عقب اندلاعها داخل شقة سكنية بمساكن الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن الفردوس بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.