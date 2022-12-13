الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة نقل أعلى محور 30 يونيو في الإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية انقلاب سيارة نقل دون وقوع خسائر.

اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم، رئيس المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية، بتلقي إخطار من عمليات النجدة يؤكد انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري المحور اتجاه مدينة القنطرة غرب بنطاق قرية الرياح.

تم إخطار عمليات مدينة القنطرة غرب لتوجيه رئيس قرية الرياح والذي أفاد بتحريك السيارة وفتح الطريق ولا توجد خسائر بشرية.

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