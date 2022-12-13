انقلاب سيارة نقل أعلى محور 30 يونيو في الإسماعيلية

شهد محور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية انقلاب سيارة نقل دون وقوع خسائر.

اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم، رئيس المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية، بتلقي إخطار من عمليات النجدة يؤكد انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري المحور اتجاه مدينة القنطرة غرب بنطاق قرية الرياح.

تم إخطار عمليات مدينة القنطرة غرب لتوجيه رئيس قرية الرياح والذي أفاد بتحريك السيارة وفتح الطريق ولا توجد خسائر بشرية.