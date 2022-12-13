فرنسا تحذر من «الطرود المفخخة»

حذرت السلطات الفرنسية، الإثنين، الإدارات الرسمية والمؤسسات المهمة في البلاد من خطر تلقيها طرودًا مفخخة، كتلك التي استهدفت مؤخرًا بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا، حسبما أفاد مصدر أمني "فرانس برس".

وقال المصدر إن السفارة الأوكرانية في باريس تلقت طردًا مماثلًا، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

ولم تجب السفارة الأوكرانية في باريس على طلب "فرانس برس" للتعليق على هذه المعلومات.

وفي ظل زيادة عدد هذه الهجمات، وجهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء مذكرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية لتحذيرها، وتحديد الخطوات الواجب اتباعها في حال تلقيها طردًا مماثلًا.