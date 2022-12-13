رومانيا تطلب تفسيرا لأسباب رفض النمسا انضمامها للاتحاد الأوروبى

تلقى جيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، رسالة من نظيره الروماني لوسيان بود تتضمن احتجاجًا على موقف النمسا الرافض لدخول رومانيا إلى عضوية منطقة "شنجن".

وقال وزير الداخلية الروماني - في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام نمساوية- إنه يعرب بود عن عدم فهم رومانيا المستمر لمواقف النمسا المصرة على عدم دخول بوخارست إلى منطقة شنجن الخالية من القيود و الحدود.

وأشار الوزير الروماني إلى أن نظيره النمساوي سبق وأكد له شخصيًا في اجتماع عمل في يناير الماضي أن النمسا تدعم انضمام رومانيا إلى شنجن، كما قالت النمسا في منتدى سالزبورج في منتصف نوفمبر الماضي أنها مع تمديد شنجن ليشمل رومانيا.

وأضاف الوزير الروماني أنه يرغب في تفسير لتغير موقف النمسا خلال أقل من شهر وبشكل مفاجىء، معتبرًا أن هذا التغير لا يتوافق مع دولة ذات ديمقراطية راسخة وتقاليد سياسية غنية مثل النمسا.

وكان اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي قد شهد استخدام النمسا حق الفيتو فى منع رومانيا وبلغاريا من الانضمام لمنطقة شنجن؛ بسبب استغلال المهاجرين غير الشرعيين لأراضي البلدين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.