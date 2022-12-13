الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان: لا ننتظر المستقبل بل نصنعه

محمد رمضان
محمد رمضان

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة لجمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وغرَّد محمد رمضان، معلقا على صورة جديدة نشرها: «لا ننتظر المستقبل.. بل نصنعه».


وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير 40% من أحداث مسلسله الدرامي الجديد «العمدة»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023. 
 

ومن المقرر أن يسافر طاقم عمل مسلسل «العمدة» خلال أيام لإحدى الدول لتصوير المشاهد الخارجية لمدة أسبوع كامل.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر، وبطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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