الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رواندا تقترح إنشاء صندوق عالمى لإنهاء التلوث البلاستيكى

التلوث البلاستيكى
التلوث البلاستيكى

اقترحت الحكومة الرواندية إنشاء "صندوق عالمي متعدد الأطراف" لتمويل الجهود التي تبذلها الدول لإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

ووفقا لصحيفة (نيو تايمز) الرواندية، يعتبر الصندوق المقترح بمثابة معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي تجري صياغتها الآن لإنهاء التلوث البلاستيكي، حيث بدأت الفكرة من قبل رواندا ودعمتها بيرو لاحقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تستغرق عملية صياغة المعاهدة والتفاوض عامين، بهدف القضاء على النفايات البلاستيكية في المنبع أثناء الإنتاج والمصب أثناء إدارة النفايات.

وجاء الاقتراح أثناء حدث عقد على هامش منتدى الاقتصاد العالمي الدائري في العاصمة الرواندية كيجالي، بعنوان "التحالف الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي" لتبادل المعلومات حول كيفية المضي قدمًا في إنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

وكانت رواندا قد حظرت الأكياس البلاستيكية في عام 2008 والمواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة في عام 2019.

يشار إلى أن رواندا والنرويج رئيسان مشاركان لتحالف يستهدف إنهاء التلوث البلاستيكي تم إطلاقه في أغسطس 2022، في أعقاب قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة الذي تم تمريره في مارس 2022 لبدء مفاوضات حول صك دولي ملزم قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، وقد انضمت أكثر من 50 دولة حتى الآن إلى التحالف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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رواندا تقترح إنشاء صندوق عالمى لإنهاء التلوث البلاستيكى

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