الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تحبط 81 محاولة اجتياز لحدودها البحرية والبرية خلال أسبوع

الجيش التونسي
الجيش التونسي

أحبطت السلطات التونسية 81 محاولة لاجتياز الحدود البحرية والبرية بشكل غير شرعي خلال أسبوع (4 - 10) ديسمبر الجاري، وإلقاء القبض على 1242 شخصا خلال هذه العمليات.

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان، إن وحدات الحرس على مستوى الجمهورية تمكنت خلال أسبوع من إحباط 58 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 1193 شخصا.

وأضاف، إن وحدات الحرس تمكنت من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة والقبض على 49 شخصا، كما تم إحباط 115 عملية تهريب قدرت القيمة المالية للبضائع المهربة بحوالي 4 ملايين و658 ألفا و929 دينارا.

وتابع، إنه تم أيضًا القبض على 2733 شخصا مطلوبين في قضايا حق عام، إضافة إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات والسلاح غير المرخص.

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