الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيجيريا تنفى مزاعم الإجهاض الجماعى بين ضحايا بوكو حرام

الجيش النيجيري
الجيش النيجيري

نفى الجيش النيجيري تنفيذ "برنامج غير شرعي" منذ سنوات لإجراء عمليات إجهاض بين النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا لمقاتلي جماعة (بوكو حرام)، واصفا التقرير بأنه "مجموعة من الإهانات لشعب نيجيريا وثقافتها".

ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن تقارير صحفية زعمها أن الجيش أجرى برنامجًا سريًا ومنهجيًا وغير قانوني لإجهاض النساء والفتيات، اللاتي أنقذهن من سيطرة مقاتلي بوكو حرام في شمال شرق البلاد، وأنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بينهن" منذ عام 2013 على الأقل.

ونفى قادة عسكريون نيجيريون وجود البرنامج على الإطلاق وقالوا إن تلك التقارير الصحفية مجرد جزء من جهد أجنبي لتقويض القتال ضد المتمردين.

تجدر الإشارة إلى أن (بوكو حرام) تشن منذ أكثر من عقد تمردا مسلحا ضد حكومة نيجيريا، وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، مما أدى إلى خسائر هائلة في الأرواح، حيث أدى الصراع الطويل الأمد الذي امتد إلى تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد حوالي مليوني شخص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

رواندا تقترح إنشاء صندوق عالمى لإنهاء التلوث البلاستيكى

مصرع 4 أشخاص عقب سقوط سيارتهم فى بئر بولاية تشهاتيسجاره الهندية

نيجيريا تنفى مزاعم الإجهاض الجماعى بين ضحايا بوكو حرام

تفجير جديد يستهدف جسرًا فى روسيا

صندوق النقد العربى يعقد ندوة حول الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلى

رضيع يتناول قطعة حشيش تركها والده فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»