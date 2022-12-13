الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تحقق فى إرسال طرد دموى إلى سفارة أوكرانيا

اليونان
اليونان

بدأت الشرطة اليونانية تحقيقا عاجلا بعد أن تلقت السفارة الأوكرانية في أثينا، الاثنين، طردًا ملطخًا بالدماء؛ وذلك لتحديد ملابسات الحادث.


وأشارت صحيفة "كاثميريني" اليونانية إلى أنه تم إرسال طرود مماثلة، منقوعة في سائل ذي لون ورائحة مميزة، إلى بعثات كييف الدبلوماسية في جميع أنحاء أوروبا في الأوقات الأخيرة، مضيفة أن 24 بعثة دبلوماسية أوكرانية في 15 دولة تلقت طرودا دموية خلال الفترة الماضية، فيما وصفته أوكرانيا بأنه "حملة إرهاب وترهيب"، تطال ممثلياتها ومسؤوليها بالخارج.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو، إن الطرود أرسلت من دولة أوروبية واحدة، لم يرغب في كشف اسمها مع تواصل التحقيقات، فيما ذكرت الخارجية الأوكرانية إن الطرود تم تسليمها إلى سفارات أوكرانيا في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والقنصليات العامة في نابولي بإيطاليا وكراكوف ببولندا وبرنو بالتشيك.


وأشارت الصحيفة اليونانية إلى انفجار طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد، أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة، وفي كازاخستان، تم تلقي تهديد بوجود قنبلة في السفارة الأوكرانية، غير أن هذه المعلومات كانت مخادعة، بحسب المسؤولين في كييف.
 

ودعت أوكرانيا سفاراتها إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وطلبت من الدول المضيفة المساعدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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