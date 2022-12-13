الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة جنود صينيين وهنود فى مواجهات على الحدود

إصابة جنود صينيين
إصابة جنود صينيين وهنود فى مواجهات على الحدود

أصيب جنود صينيون وهنود في "مواجهات" وقعت الأسبوع الماضي على الحدود بين البلدين، حسبما أفاد الجيش الهندي، الإثنين.
وقال الجيش الهندي في بيان، إن المواجهات التي اندلعت الجمعة الماضية بين جيشي البلدين، أسفرت عن "إصابة بعض الجنود من الطرفين بجروح طفيفة"، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأوضح البيان أن قوات الجانبين "تفرقت على الفور" بعد الاشتباك التي اندلعت في منطقة "تاوانغ" بولاية "أروناتشال براديش" الشرقية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الصيني بشأن المواجهات. 

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