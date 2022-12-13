الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار بايدن: لا يمكننا إجبار دول أفريقيا على دعم موقفنا تجاه أوكرانيا

مستشار الرئيس الأمريكي
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لن تحاول إجبار دول أفريقيا على دعم النهج الأمريكي تجاه أوكرانيا.

وقال ساليفان للصحفيين، يوم الاثنين، عشية القمة الأمريكية الأفريقية: "نحن لا نجبر أحدا، ولا نفرض شروطا من خلال هذه القمة بشأن القرارات التي تتخذها دول ذات سيادة في هذا الشأن".

وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تحذر الدول الأفريقية من أي عواقب في حال عدم دعمها للنهج الأمريكي تجاه الوضع في أوكرانيا.

وسأل الصحفيون ساليفان كذلك ما إذا كانت الخطط الأمريكية لاستثمار 55 مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة ترتبط بموقف الدول الإفريقية بشأن النزاع في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعقد القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن خلال الفترة بين 13 و15 ديسمبر الجاري.

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