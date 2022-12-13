الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 4 أشخاص عقب سقوط سيارتهم فى بئر بولاية تشهاتيسجاره الهندية

جثث
جثث

أكدت الشرطة الهندية، مصرع أربعة أشخاص غرقًا عقب سقوط سيارتهم في بئر في منطقة كانكر بولاية تشهاتيسجاره.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية الإثنين - أن الضحايا كانوا في طريق عودتهم بعد حضور حفل زفاف في مدينة كانكر، عندما فقد قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، وسقطت السيارة في بئر على طول الطريق السريع الوطني، مشيرة إلى أن جميع الركاب غرقوا في البئر.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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