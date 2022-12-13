تفجير جديد يستهدف جسرًا فى روسيا

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، في "تيليجرام"، أن أحد الجسور في قرية كونستانتينوفكا، في ضواحي ميليتوبول تضرر جراء تفجير.

وكتب روغوف: "الجسر الواقع في قرية كونستانتينوفكا، بإحدى ضواحي ميليتوبول الشرقية، تضرر بعدما تم زرع متفجرات بالقرب من الدعم".

وبحسب مسؤول، فإن المخربين الأوكرانيين يقفون وراء تفجير هيكل الجسر، وتعتبر سلطات المنطقة الحادث هجوما إرهابيا.

وأشار روغوف، إلى أن الهدف الرئيسي للإرهابيين هو تعطيل إمداد السلع الحيوية، كالغذاء والدواء ومواد البناء إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون.

وأوضح أن حركة المرور على الجسر متوقفة مؤقتا الآن بسبب تضرر الطريق.