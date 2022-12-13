الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسام حسن يقترب من العودة لتدريب المصرى البورسعيدى

حسام حسن
حسام حسن

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن حسام حسن يقترب من تدريب النادي المصري البورسعيدي في الفترة المقبلة، بناءً على رغبة الجماهير وموافقة كامل أبو علي رئيس النادي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "المصري يبحث عن مدرب مميز بعد رحيل إيهاب جلال من تدريب الفريق وحسام حسن الأقرب لتولي المهمة رسميًا في الأيام القادمة داخل بورسعيد ".

وأوضح فاروق أن هناك تغييرات جديدة في مدربي مسابقة الدوري الممتاز في الفترة القادمة بسبب نتائج المباريات بالمسابقة المحلية.

وتابع: "في اعتقادي أن الجولات القادمة في مسابقة الدوري الممتاز ستشهد تغييرًا في مدربي الدوري الممتاز وفقًا لنتائج المباريات في المرحلة المقبلة ".

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