الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرح تحول إلى مأتم.. ضحية جديدة داخل ملعب كرة قدم بزفتى

ضحية
ضحية

تحول الفرح إلى مأتم حين حصل الشقيق الأكبر على إجازة، لحضور فرح شقيقه الأصغر في مسقط رأسه، وعقب حضوره زفاف شقيقه، وأثناء لعبه مباراة كرة قدم مع أصدقائه قبل سفره لمحل عمله بالسعودية حيث يعمل محاسبًا هناك، فوقع وغاب للأبد حيث شيع أهالي قرية كفر العرب، التابعة لقرية سنباط بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، جثمان الشاب سعد محب، ويعمل محاسبًا بالخليج، في العقد الثالث من العمر، والذي توفي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء لعب كرة القدم مع زملائه، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه ودفنه في مقابر العائلة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وسط حالة من الحزن الشديد في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار أسرته.

وأكد أصدقاء الراحل من أهالي قرية كفر العرب التابعة لقرية سنباط التابعة لمركز زفتى، أن الفقيد لم يعاني من أي أمراض مزمنة، وأثناء لعب كرة القدم مع زملائه شعر بحالة إعياء شديدة؛ على إثرها طلب من زملائه نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه وسط ذهول أصدقائه واسرته.

وأضاف أهالي القرية، أن الشاب سعد محب صقر، ويبلغ من العمر 27 عاما،  حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة طنطا، ومقيم بكفر العرب التابعة لقرية سنباط بمركز زفتى بمحافظة الغربية، ويعمل محاسبًا بإحدى الدول العربية، وكان من المقرر أن يسافر الشاب غدًا إلى محل عمله بإحدى الدول العربية بعد انتهاء إجازته، حيث كان في إجازة من أجل حضور حفل زفاف شقيقه الأصغر الدكتور يحيى يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الأهالي أن الشاب الفقيد، من شباب القرية المجتهدين الذين قرروا الاعتماد على أنفسهم وتكوين مستقبلهم، حيث قرر الشاب السفر إلى السعودية منذ عدة سنوات من أجل توفير متطلبات الحياة، والعمل على بناء مستقبله، وأنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، ومحبوب من الجميع ورحيله المفاجئ سبب صدمة لكل محبيه، واتشحت القرية كلها بالسواد حزنًا على الشاب فقيد القرية.

أزمة قلبية مفاجئة اداء صلاة الجنازة العلاج اللازم إعياء شديدة تلقي العلاج اللازم صلاة الجنازة لعب كرة القدم مشهد جنأئزي مهيب مركز زفتى لفظ أنفاسه الأخيرة

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فرح تحول إلى مأتم.. ضحية جديدة داخل ملعب كرة قدم بزفتى

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