ميلفين فوت: أفريقيا لديها أكبر الاقتصادات فى العالم (فيديو)

قال ميلفين فوت، باحث في الشئؤون الأفريقية، إن هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، لسد الفجوات خلال القمة الأمريكية الأفريقية.

وأضاف ميلفين فوت، خلال لقاء خاص عبر فضائية extra news، مع الإعلامية لما جبريل، أن كل دولة تهتم بشؤونها، لكن هناك حاجة كبيرة لسد الفجوات وجلب الجهود معًا، لافتًا إلى أن هناك أولويات كبيرة توضع على أجندة القمة، حيث أن أحد هذه الأولويات هو دعم المرأة وكذلك المنظومة الصحية، مثل بناء المستشفيات، مكافحة السرطان، بناء منظومة صحية قوية وجمع القدرات لهذه المنظومة، ويأتي ذلك من خلال منظور شامل لدعم كافة الدول، ليس كل دولة على حدة.

وأكد ميلفين فوت، الباحث في الشئون الأفريقية، أن أمريكا تحتاج دعم أفريقيا في مجلس الأمن ولدينا ما نقدمه للقارة السمراء، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية لديها أكبر الاقتصادات في العالم، معقبًا:"لابد أن نفعل شيئًا من أجل بلادنا، وأحد الاهتمامات لدى إدارة بايدن هو التوجه لضم القارة الإفريقية إلى مجلس الأمن، وهذه أحد الخطوات الهامة والكبيرة".