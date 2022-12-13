الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد عطا الله يكشف الفرق بين التراث والغناء الشعبى

الكاتب والروائي
الكاتب والروائي أحمد عطا الله

قال الكاتب والروائي أحمد عطا الله، إن منطقة الدلتا خرجت العمالقة في الغناء ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ومحمد فوزي وغيرهم.

 

الغناء في الدلتا يختلف عن الصعيد

وأضاف عطا الله خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونسن والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الغناء في الدلتا مختلف عن الصعيد، فينتشر فيها الغناء الشعبي والبطل فيه الموال والقصص الشعبية، ومنها قصة أدهم الشرقاوي، وكذلك الغناء الفلاحي.

 

وأوضح أن التراث الشعبي، هو إبداع فكري ويتم نقل هذه الأغاني لأمكان أخرى ومرتبط بمناسبات ويوميات شعبية وجمهوره يكون جزء من الأغنية، مشيرًا إلى أن مغنية ليس ضرورة أن يكون صوته جيد، والتراث الشعبي لديه مقومات خارقة للزمن وتحافظ على الاستمرار ويوجد أغاني من آلاف السنين. 

 

وأشار إلى أن الغناء الشعبي، يكون بفرقة متطورة وإذا أحبته الجماعة تحول لتراث مثل الريس حفني ومحمد طه. 

أحمد عطا الله الغناء الشعبي الصعيد الدلتا أم كلثوم

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