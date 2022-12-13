الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجموعة السبع تجدد دعمها لأوكرانيا فى مواجهة روسيا مهما استغرق الأمر

مجموعة السبع
مجموعة السبع

جددت مجموعة الدول الصناعية السبع دعمها الثابت لأوكرانيا وتضامنها معها في مواجهة حرب روسيا المستمرة مهما استغرق الأمر.


وأدانت مجموعة السبع في بيان مشترك، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، الإثنين، الحرب الروسية المستمرة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، لاسيما مرافق الطاقة والمياه والمدن في جميع أنحاء أوكرانيا.


وأفاد قادة السبع بأنهم اجتمعوا اليوم افتراضيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للنظر في التقدم المحرز في التعاون تحت رئاسة ألمانيا لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك بينما يواجه العالم أزمة جيوسياسية حادة ولحظات حرجة للاقتصاد العالمي.


وأكدت الدول السبع، في بيانها، أنها وقفت متحدة أكثر من أي وقت مضى هذا العام إلى جانب أوكرانيا في مواجهة حرب روسيا العدوانية غير المشروعة وغير المبررة وفي التزام لا يتزعزع بالقيم المشتركة والنظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد والتعاون الدولي.


كما أدان البيان الذين يسهلون حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا إصرار الدول السبع على مساعدة أوكرانيا في إصلاح البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه واستعادتها والدفاع عنها. 


وأكد قادة مجموعة الدول السبع الاقتصادية عزمهم مساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجاتها للاستعداد لفصل الشتاء ومواصل دعم صمود أوكرانيا المدني وتعزيز جهودنا في هذا الشأن خلال المؤتمر الدولي المقرر انعقاده في باريس. 


وشدد البيان على ضرورة أن تدفع روسيا في النهاية تكاليف استعادة البنية التحتية الحيوية التي تضررت أو دمرت خلال حربها في أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يمكن الإفلات من العقاب بعد ما ارتكبته من جرائم حرب وفظائع أخرى.
وجدد مجموعة السبع رفضها خطاب روسيا النووي، مؤكدة أن تداعيات أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية ستكون وخيمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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