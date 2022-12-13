الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المسؤول الأممى مارتن جريفيث يصل أوكرانيا فى زيارة تستغرق 4 أيام

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

وصل المسؤول الأممي مارتن جريفيث، إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأوكرانيون إلى إصلاح منشآت الطاقة المتضررة والتي تتسبب في حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء.


وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، سيزور مدينة "ميكولايف" جنوبي أوكرانيا، بالإضافة إلى مدينة "خيرسون" التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.


وأضاف البيان أن جريفيث سيقف على تأثير الاستجابة الإنسانية والتحديات الجديدة التي نشأت في ظل تزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسط درجات الحرارة شديدة البرودة خلال فصل الشتاء.


وفي خيرسون، سيتفقد جريفيث الملاجئ التي تقام لسكان المدينة لكي يحصلوا على الدفء والأمان في حال انقطعت إمدادات التدفئة أو الكهرباء أو المياه عن منازلهم.


وأشار البيان إلى أن حوالي 18 مليون شخص، أو ما يقرب من 40% من السكان الأوكرانيين، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، موضحا أن موجة الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت الطاقة "تركت ملايين الأشخاص من دون وسائل تدفئة أو مياه نظيفة أو كهرباء في منازلهم بالتزامن مع دخول ظروف الطقس الشتوية الباردة".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

رواندا تقترح إنشاء صندوق عالمى لإنهاء التلوث البلاستيكى

مصرع 4 أشخاص عقب سقوط سيارتهم فى بئر بولاية تشهاتيسجاره الهندية

نيجيريا تنفى مزاعم الإجهاض الجماعى بين ضحايا بوكو حرام

تفجير جديد يستهدف جسرًا فى روسيا

صندوق النقد العربى يعقد ندوة حول الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلى

رضيع يتناول قطعة حشيش تركها والده فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»