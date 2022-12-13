متخصص فى الشأن الأمريكى: مصر فرضت نفسها كحليف قوى لأمريكا دون تنازلات

وجه إيهاب عباس، الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، التحية لكل القادة المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التعامل خلال الفترة الماضية، خاصة منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل رصين وقيادة حكيمة جدًا على مستوى العلاقات الخارجية.

وأضاف إيهاب عباس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أن مصر فرضت نفسها على أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية، تحديدًا بعد حكم جو بايدن وفتور العلاقات المصرية الأمريكية، استطاعت مصر خلال عامين دون أن تتحدث كثيرًا أن تفرض نفسها كلاعب استراتيجي مهم جدًا وحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية يحتفظ بكينونته واستقلاليته وقدراته السياسية والاقتصادية والعسكرية دون أن يقدم أي تنازلات للجانب الأمريكي.

وأوضح أن أمريكا تحترم مصر جدًا، معقبًا: "شاهدنا التدخلات المصرية في عدد من الملفات التي احتاجتها فيها واشنطن وأنجزت فيها مصر دون أن تطلب منها أمريكا ذلك، مثل وقف الحرب في غزة مثلًا، مكافحة الإرهاب".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن التعامل مع مصر في بداية حقبة بايدن، كان بشكل خاطيء ومن ثم أعاد تصحيح المسار.