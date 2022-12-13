الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انطلاق مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلكترونيا بجامعة المنوفية

مسابقة الطالب المثالي
مسابقة الطالب المثالي بجامعة المنوفية

نظمت الإدارة العامه لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية مسابقة الطالب والطالبة المثاليين إلكترونيًا على مستوى طلاب كليات الجامعة للعام الجامعيى2023/2022 في معامل وقاعات كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة  نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات و المعلومات، وإشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارةالعامه لرعاية الطلاب.

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب، إلى أن هدف المسابقة هو تدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث واكتشاف القيادات الشبابية و الموهوبين التي تعد طليعة مجتمعية، وتمهيدًا لمشاركة الجامعة في مسابقة إبداع (11)  التي تنظمها وزارة الشباب و الرياضة، والمسابقات القمية على مستوى الجامعات.

وأضافت لمياء إبراهيم أمين الكليه، أن الكلية على أتم استعداد لاستقبال مثل هذة المسابقات بالمعامل والقاعات انطلاقًا من دور الجامعة في تقديم أنشطة متميزه لأبنائها الطلاب.

وأضاف محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي والرحلات، أن المسابقة تقام على ثلاث مراحل، الأولى الاختبار التحريري على الكمبيوتر، والثانية العرض التقديمي على الداتا شو، والثالثة المقابلة الشخصيه للطلاب أمام لجنة التحكيم.

وأضافت نسرين عبد الهادي، مدير رعاية الشباب بكلية الحاسبات، أن المسابقة تقام بأحدث معامل وقاعات بالكلية لتدريب الطلاب على أحدث الوسائل، وتمتد حتى انتهاء جميع المشاركين في المسابقة من جميع كليات الجامعة .

وتشارك كل كلية من كليات الجامعه بعدد 3 طلاب و 3 طالبات، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من كلا من الدكتورحاتم محمد سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء صبحي شرف مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التربية.

إبداع 11 اكتشاف اجتماعى الإدارة العامة ل الإدارة العامة القيادات الشبابية الشباب و الرياضة

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