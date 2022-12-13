باحث فى الشؤون الأفريقية: مازلنا نبذل جهدنا لتثقيف الأمريكيين بأهمية القارة السمراء

قال ميلفين فوت، باحث في الشؤون الأفريقية، إنه ليس من المهم أن يكون هناك لقاءات ثنائية بين الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول الأفريقية، حيث يوجد مسائل أهم من ذلك، لافتاً إلى أنه بدلاً من اللقاء فردًا بفرد أو جهة بجهة، فإن الأمر لا يتعلق بدولة بعينها، ولكن بالقارة السمراء ككل.

وأضاف ميلفين فوت خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية extra news، أن هناك اتجاه للمصالح الشاملة بغض النظر عن المصالح الفردية لكل دولة على حدة.

وأوضح الباحث في الشؤون الأفريقية، أن هناك الكثير من الوزراء الحاضرين والذين يهتمون ببعض الموضوعات المختلفة ، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي لبايدن هو دعم المصالح الأفريقية ، حيث يوجد الكثير من الطموحات خلال هذه القمة.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تحتاج إلى توحيد الجهود ودعم إجراءات التنسيق والتعاون البيني، لافتاً إلى أنه عند البدء بدعم كل الجهود الخاصة بالقارة الإفريقية، فنحن مازلنا نبذل قصارى جهدنا في الولايات المتحدة حيث تعد أحد أولويات الإدارة الأمريكية تثقيف الشعب الأمريكي بأهمية القارة السمراء للولايات المتحدة.