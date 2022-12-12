الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عمرو عبدالعزيز يكشف تفاصيل مشاركته بفيلم «مرجان أحمد مرجان»

الفنان عمرو عبدالعزيز
الفنان عمرو عبدالعزيز

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، تفاصيل مشاركته في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، مع الفنان عادل إمام، والذي عرض عام 2006.

أول لقاء مع عادل إمام

وقال عمرو، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "يوم 29 ديسمبر 2006، الفجر، كنت في شارع الهرم، وفيه عربية خرجت من شارع جانبي وفجأة لقيت حد بيشاورلي قلت دا تايه وهيسأل عن حاجة، ببص لقيته الفنان عادل إمام".

وأضاف: "سألني واقف هنا ليه قلتله كان عندي مسرحية، قالي طيب هاطلبك في دور بس بلاش تتكبر عليا، وروحت البيت لقيت أمي بتصلي استنيت لما خلصت وبقولها أنا أستاذ عادل إمام وقف النهاردة وكلمني، قالتلي طب يا بني قول يا رب وروح نام ونفس الكلام قالته الصبح تاني لما عدت الكلام عليها".

وتابع: "كنت مع عزت أبو عوف وهو صديقي في أوضته وفجأة دخل عادل إمام، فأنا من الخضة فضلت قاعد وموقفتش، قالي (إيه مش هاتسلم علي خلاص مش أد المقام)، فقلتله أنا مش مصدق نفسي، قالي انت شوفت المسرحية قلتله لا قالي طيب شوفها وأشوفك بعد 3 ساعات، وعدوا عليا أصعب 3 ساعات، وأنا مش مركز وبعدها قابلني قالي (عايزك تجيلي مكتبي الساعة 8) وروحت الساعة 7 ونص وقالي عايزك معايا في مرجان وعملت بروفتين معه ومشهد الجري في البيت قالي عايزة طبيعي، وبعدها لقيته بيكلمني وقالي تعالى أنا في المستشفى قلتله خير في إيه قالي بصور يا منيل، قالي (انت هاتيجي وتجيب ورد وتمشي في قلب الطرقة وهاتبص على الأوضة وتبصلي وتمشي)، قلتله مش هاتكلم قالي لا وفعلا المشهد عمل شغل حلو جدًا".

عمرو عبدالعزيز عادل امام مرجان أحمد مرجان شارع الهرم مسرحية المستشفى المشهد

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وائل لطفي

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