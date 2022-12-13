الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير علاقات دولية يكشف مدى أهمية القمة الأمريكية الأفريقية للولايات المتحدة

الصحفي إيهاب عباس
الصحفي إيهاب عباس

أوضح إيهاب عباس، الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، أهمية القمة الأمريكية الأفريقية وتوقيتها، قائلاً: "إنها قمة في غاية الأهمية للقارة الأفريقية، ومهمة للدول العربية في القارة الأفريقية". 

وأضاف عباس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أن القمة الأمريكية الأفريقية مهمة للولايات المتحدة الأمريكية على المستويين السياسي والاقتصادي، وتحديدًا الاقتصادي، لافتاً إلى أن أفريقيا مازالت قارة بكرًا، والاستثمارات بداخلها ستعطي فرصة لأي من الدول الكبرى كي لتحقق الأهداف الرجوة التي تريد أن تنشدها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح أن واشنطن خلال الفترات الماضية تعاملت مع القارة الأفريقية بنوع من عدم الاعتناء أو الاعتداد بقدرات هذه القارة سواء كانت كانت بشرية أو اقتصادية أو سياسية، لافتاً إلى أن المجال تُرك خلال الفترة الماضية للصين وروسيا للعب أدوار أكبر داخل القارة الأفريقية، وهذا ما بدأت تدركه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، وهناك سياسات تتغير واستراتيجيات جديدة تُرسم في هذا الإطار .

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