الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بترمي إفيه بالفصحى».. عمرو عبدالعزيز يكشف مواقف مسرحية محرجة

عمرو عبدالعزيز
عمرو عبدالعزيز

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز تفاصيل رفضه في امتحانات معهد الفنون المسرحية، مؤكدًا أنه اصيب باكتئاب لعدة أيام ولكنه بعدها دخل آداب مسرح.

تفاصيل مشروع تخرجه

وقال عمرو، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مشروع تخرجه كان مسرحية "السلطان الحائر"، وهي من إخراج خليل مرسي، مشيرًا إلى أنه تعرض لمواقف محرجة خلال العرض.

أضاف أن نهاية الفصل الأول للمسرحية كان على يمينه القاضي، وكان من المقرر أن يقوم بإخراج السيف من خصره، لكنه لم يخرج فحاول مرة ثاينة ولكن نفس الأمر، و ضجت الصالة بالضحك، فقام بفك الحزام، وأمسك السيف بجرابه، ووضعه على الأرض وقال القانون هو الذي يحكم.

وتابع أنه في المشهد الثاني كان هناك وثيقة كان من المفروض أن تكون ملفوفة بدوبارة خيط ولكنهم قاموا بلصقها، فلم تفتح، فقلت: "كما حدث في السيف بالعرض الأول لم تفتح الوثيقة"، وأصوات الضحك ملئت المسرح، وعلق خليل مرسي: "بترمي إفيه باللغة العربية الفصحى". 

عمرو عبدالعزيز مسرح مواقف محرجة العرض خليل مرسي

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