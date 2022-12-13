الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد العربى يعقد ندوة حول الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلى

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

يعقد صندوق النقد العربي يوم 19 ديسمبر الجاري، ندوة حول الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلي، موجهة إلى الموظفين المعنيين في الجهات الإشرافية على القطاع المالي غير المصرفي، والدوائر الإشرافية بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد التي تشرف على قطاع التأمين عموما والتأمين التكافلي بشكل خاص.
 

وأضاف صندوق النقد العربي، أن الندوة تهدف إلى تعريف المشاركين بأسس ومبادئ التأمين التجاري والتأمين التكافلي وقراءة القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى التعرف على نماذج التأمين التكافلي القائمة على المضاربة والقائمة على الوكالة.

 

كما تستعرض الدورة طرق إدارة المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي من خلال المعيار 14 الذي أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومتطلبات الملاءة لهذا النوع من الشركات بحسب المعيار 11، بالإضافة إلى المبادئ الإرشادية ومتطلبات الحوكمة في شركات التأمين التكافلي (المعيار8)، كما يتم تناول الممارسات للرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلي بالدول العربية.

صندوق النقد العربي قطاع التأمين التكافلي التأمين التكافلى الرقابة الجهات الإشرافية القطاع المالي التأمين التجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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