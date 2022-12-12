ميلفين فوت يكشف أهمية القمة «الأمريكية - الأفريقية»

أوضح ميلفين فوت، خبير وباحث في الشؤون الإفريقية، ورئيس شبكة التجمع من أجل أفريقيا، أهمية القمة الأمريكية الأفريقية، قائلاً:"إن هذه القمة ذات أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الموضوعات والشئون التي تهتم بها إدارة بايدن".

وأضاف فوت خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أن من بين هذه القضايا سد الفجوة التي حدثت أثناء حكم دونالد ترامب، لافتاً إلى أنه لمدة أربع سنوات لم يكن هناك أي تحسن في العلاقات الأمريكية الأفريقية، حيث يوجد توجه من الصين إلى الشرق الأوسط، ولكن القارة الإفريقية كانت بعيدة عن أمريكا، وبالتالي تعتبر هذه فرصة لتعزيز العلاقات بين أمريكا وأفريقيا.

وأوضح، أن القمة الأمريكية الأفريقية تتمثل أهميتها في تناول بعض الموضوعات الإستراتيجية ذات الأهمية المشتركة، لافتاً إلى أنه لسد الفجوة بين القارة السمراء والولايات المتحدة، فإن هناك 15 دولة أفريقية وصلت إلى الولايات المتحدة، وهناك الكثير مما يمكن تحقيقه الآن، حيث تحتاج القارة السمراء إلى التكنولوجيا الأمريكية وبعض الإهتمام في المسائل الأمنية، والمناخ.