نتائج اليوم الثالث من بطولة العالم لفرق الاسكواش للسيدات

تواصلت اليوم الاثنين فاعليات اليوم الثالث من بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

وحصل منتخب مصر اليوم على راحة على أن يعود للمنافسات غدا الثلاثاء حيث يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب الكندي.

وفي نتائج اليوم بالبطولة تغلبت هونج كونج على جنوب إفريقيا 2/1 وفازت كندا على سويسرا 2/1 ، وفازت اسكتلندا على أستراليا 2/1 وفازت فنلندا على الصين تايبيه 3/0 وتفوقت ماليزيا على اليابان 2/1.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا وسويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية : أمريكا وأستراليا و اسكتنلدا وألمانيا.

وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا وماليزيا واليابان وفنلندا والصين.

منتخب مصر لسيدات الإسكواش يحقق فوزه الثاني ببطولة العالم للفرق على حساب ويلز.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في البطولة ب4 لاعبات هن : نوران جوهر ونور الشربيني و هانيا الحمامي ونور الطيب ويقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.