الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نتائج اليوم الثالث من بطولة العالم لفرق الاسكواش للسيدات

جانب من المباراة
جانب من المباراة

تواصلت اليوم الاثنين فاعليات اليوم الثالث من بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

IMG-20221212-WA0230

وحصل منتخب مصر اليوم على راحة على أن يعود للمنافسات غدا الثلاثاء حيث يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب الكندي.

وفي نتائج اليوم بالبطولة تغلبت هونج كونج على جنوب إفريقيا 2/1 وفازت كندا على سويسرا 2/1 ، وفازت اسكتلندا على أستراليا 2/1 وفازت فنلندا على الصين تايبيه 3/0 وتفوقت ماليزيا على اليابان 2/1.

IMG-20221212-WA0231

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا وسويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية : أمريكا وأستراليا و اسكتنلدا وألمانيا.

وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا وماليزيا واليابان وفنلندا والصين.

IMG-20221212-WA0232

منتخب مصر لسيدات الإسكواش يحقق فوزه الثاني ببطولة العالم للفرق على حساب ويلز.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في البطولة ب4 لاعبات هن : نوران جوهر ونور الشربيني و هانيا الحمامي ونور الطيب ويقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.

الاسكواش البطولة المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية في ندوة «الدستور»: هناك رغبة حقيقية من الجميع لإنجاح الحوار الوطني

نقيب المهندسين: قرار هام بخصوص قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة قريبًا

قبل انطلاق القمة.. البيت الأبيض يتعهد بتقديم 55 مليار دولار لدعم إفريقيا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»