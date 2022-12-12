الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب متهم بالتعدي على طفل قنا بالسجن المشدد 15 عاما

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات قنا اليوم الإثنين حكما يقضي، بالسجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الاعتداء على طفل بمنطقة الشئون في قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج

تعود أحداث الواقعة إلى عام يونيو 2022 عندما اتهمت والدة الطفل محمد.أ. 8 سنوات، بتضررها من حسن.إ، وذلك بعد استدراج نجلها وطلب بعض الاحتياجات والتعدي عليه داخل شقة ببندر قنا.

وتمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 10570 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1844 لسنة كلي قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.

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