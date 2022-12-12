الخارجية: لدينا إرادة قوية لتنفيذ الالتزامات الخاصة باستراتيجية حقوق الإنسان

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع وزير الخارجية الدكتور سامح شكري من أجل عرض ماتحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حقوق الإنسان

أكد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اجتماع اليوم تضمن أهم ما تم تحقيقه من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتمثل تلك الأهداف في تعزيز التعامل مع حقوق الإنسان، المشروعات والتطوير المؤوسسي الخاص بقطاع حقوق الإنسان، تقديم الدعم الفني للمواطنين وتعزيز جانب التدريب.

المبادرات الرئاسية

وأضاف أن المبادرات الرئاسية العام الماضي كانت بمثابة قوة دفع للحفاظ على حقوق المواطن المصري مثل مبادرة عدم تنفيذ حالة الطوارئ، العفو الرئاسي، تحسين أوضاع السجون وتحويلها إلى مراكز تأهيل.