«حياة كريمة» بالقاهرة تكشف أبرز إنجازاتها فى المحافظة

قال إيهاب سعيد، منسق حياة كريمة بالقاهرة، إن من بين المبادرات التي شهدتها المحافظة مبادرة "واسطة خير" في رمضان، حيث تم من خلالها توزيع أكثر من 100 ألف كرتونة على مستوى المحافظة.

أضاف منسق حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الأماكن المستهدفة كانت العزب، منشية ناصر: "كنا نشعر بالمعاناة التي يشعر بها المواطن، وإدخال عليه فرحة الإحتفال برمضان".

وأوضح أنه أثناء فترة دخول المدارس، شهدت مبادرة لتوزيع حقائب المدارس، في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى الأيتام الذين لا يستطيع أهاليهم الصرف عليهم، تم تجميع بياناتهم وتوزيعها على الإدارات المختصة، كما كان يوجد مبادرة خاصة بالمعاشات التي استهدفت الفئات الأقل دخلًا، والسيدات المُعيلة، والسيدات اللاتي أزواجهن في السجون، ولا يستطعن تربية أبنائهن، والفئات التي تعاني من الأمراض ولا يستطعن العمل، حيث تم توفير دخل شهري يأتيهم حتى باب بيوتهم.

وأشار إلى أن الشباب لهم دور كبير في هذه المبادرة، حيث إن من أطلقها شباب، والفكر كله نابع من الشباب الذين كانوا يسعون لعمل أشياء مؤثرة.