«عرس أفسده القطار».. أهالي كفر حشاد يودعون شهيد مزلقان قويسنا

خرج أهالي قرية كفر حشاد التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، في موكب جنائزي مهيب لتشييع جثمان “الشاب احمد العشري، 29 سنة” بعد أن لقى مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وهو في طريقه لعمله بأحد مشروعات إدخال الغاز الطبيعي.

وأتشحت القرية بالسواد وساد الحزن أرجائها حيث كان يتمتع الفقيد، بسمعة طيبة ومحبة الجميع من أهالي القرية وكان يستعد للزواج خلال الأيام المقبلة بعد انهاء تشطيبات شقة الزوجية.

ويقول أحمد حسان، من أهالي القرية، إن الشاب المتوفي من خيرة شباب القرية وكان قد انتهى من إجراءاته النهائية استعدادًا لحفل زفافه خلال أيام.

تفاصيل الواقعة بحسب شهود عيان، بدأت حين ترك الصديقان السيارة التي تقلهما وعبروا شريط السكة الحديد في طريقهم للعمل ليفاجأ صديقه بسقوطه على الأرض بعد عبور القطار السريع للسكة للحديد وبه جروح بالكتف مغشيًا عليه، ليفاجئ ان القطار السريع قد لحق بكتفه واصابه، وتم نقله بالاسعاف للمستشفى لمحاولة إنقاذه الا انه وصل متوفيًا.

وقررت جهات التحقيق بقويسنا التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لاسرته لدفنه بمقابر الأسرة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.