الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كيما» تكشف عن خطة الشركة لتقنين الأراضي للمواطنين

ارشيفية
ارشيفية

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماويةعن أنه في إطار الخطة الموضوعة من شركة كيما برئاسة  الكيميائى عبدالمجيد حجازى العضو المنتدب التنفيذى للحفاظ على أراضي الشركة و استجابة لمطالب المواطنين بمناطق عزب كيما لتحقيق استقرار الأسر  يبدأ قطاع الدراسات والبحوث بشركة كيما برئاسه  المحاسب حربى ابازيد، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان فى تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بتلك المناطق اعتبارا من ١٥-١٢-٢٠٢٢ حتى ١٥-٣-٢٠٢٣ ولمزيد من التفاصيل يمكن التوجه إلى المقر المخصص لذلك بالعماره رقم ٢ ريفى بالمدينه السكنيه شرق تسهيلا على الأهالي في التقدم بملف التقنين.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 286% على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها حققت أرباحاً بلغت 471.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 122.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 987.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يشار إلى أن كيما حققت أرباحاً بلغت 651.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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