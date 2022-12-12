لا يفوتك هذا المساء| حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه.. والكشف عن حكام مباراة المغرب وفرنسا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

الكشف عن حكام مباراة المغرب وفرنسا فى كأس العالم 2022 بقطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة المغرب ضد فرنسا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أما عن موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر، فتُقام يوم الأربعاء 14 ديسمبر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن منافسات دور نصف النهائي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل الحالة الثانية لجدرى القرود فى مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حالة الإصابة الثانية لجدري القرود في مصر، مؤكدًا أنها كانت حالة ملاصقة للحالة الأولى.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مرض جدري القرود، قديم وموجود منذ 1958، وموطنه جنوب غرب إفريقيا وبدأ ينتشر مؤخرًا في أوروبا، وينتقل بالمخالطة والتلامس أو استخدام نفس الأدوات، مؤكدًا أنه لا ينتقل من خلال النفس أو الهواء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه بحضور عبدالله بن زايد آل نهيان

احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه اليوم بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأسرتي العروسين.

وظهر الجسمي من خلال حفل عقد قرانه برفقة مدير أعمال ميار عباس، كما ظهر في مقطع فيديو له وسط حضور كبير من الأصدقاء والمقربين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

باب رزق.. ذوو الهمم: معرض الإسكندرية «فرصة لتسويق منتجاتنا»

أعرب عدد من ذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية عن سعادتهم بإقامة معرض «باب رزق ٢»، المخصص لعرض منتجاتهم على أهالى عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك فى موقعه على الشاطئ المجانى المخصص لهم فى منطقة المندرة.

وقال عدد من ذوى الهمم المشاركين فى المعرض، الذى تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، إنه يسهم فى عرض وتسويق منتجاتهم على عدد كبير من المستهلكين، فى إطار الدعم الكبير الذى توليه لهم الدولة فى مختلف المجالات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

متحدث الاتحاد الأوروبي لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية

أشاد لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود مصر في تنظيم الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ "COP27"، والتي انعقدت في شرم الشيخ، سابقًا، بحضور قادة العالم ورؤساء الحكومات وغيرهم، لمناقشة التغيرات المناخية حول العالم وتأثيرها على المجتمعات، لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك الظاهرة.

كما تحدث المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار المحلية والعالمية، وذلك خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، نرصدها عبر السطور التالية: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

شبورة مائية مع انخفاض الرؤية الأفقية.. خريطة سقوط الأمطار لمدة أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، حتى الأحد القادم 14 ديسمبر، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة طقس هذا الأسبوع، حيثُ يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.