مسلسلات رمضان 2023: أحمد مكي يدخل لوكيشن «الكبير قوي 7»

يخوض الفنان أحمد مكي السباق الرمضاني لعام 2023 المقبل موسمه السابع من سلسله أجزاء مسلسله “الكبير قوي”، الذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية استعدادا لعرضه العام المقبل.

وحقق مكي نجاحًا كبيرًا بكل أجزاء مسلسل “الكبير قوي” منذ انطلاقه 2010، وتوالت نجاحاته وصولا للموسم السادس الذي انطلق بموسم رمضان الماضي والذي حقق نجاح جماهيري كبير وتفاعل ملحوظ مع شخصية “مربوحة” التي تجسدها الفنانة رحمة احمد وانضمت لفريق العمل بهذا الموسم بعدما اعتذرت البطلة الاساسية بالمواسم السابقة دنيا سمير غانم بدور “هدية” لتستكمل “مربوحة” دورها في الموسم السابع منه.

ويجمع الكبير أوى 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.

"الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.