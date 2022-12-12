الأهلى يكتسح الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدورى بالعلامة الكاملة

تغلب الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في لقاء مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وواصل الأهلي تصدره جدول ترتيب مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما وقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

الشوط الأول

سيطر الأهلي على مجريات الشوط بأكمله وسط محاولات على استيحاء من جانب الاتحاد حيث بدأ خطورته مبكرًا في الدقيقة 9 بتصويبة قوية خارج منطقة الجزاء من البرازيلي برونو سافيو مرت على يمين المهدي سليمان حارس الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 12 تقدم الجنوب إفريقي بيرسي تاو للأهلي بالهدف الأول في اللقاء، بعدما أكمل تسديدة أحمد عبدالقادر في مرمى المهدي بعد كرة مشتركة مع دفاعات الاتحاد.

وفي الدقيقة 27 سدد برونو كرة داخل منطقة الجزاء من الجناح الأيسر، اصطدمت بقدم هشام صلاح وخرجت إلى ركلة ركنية، وبعدها بدقيقتين أنقذ المهدي الذي خرج من مرماه في الدقيقة 29 انفراد من تاو.

وزاد الأهلي من تقدمه في الدقيقة 32 من رأسية ياسر إبراهيم بعد ركلة حرة نفذها التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأحمر.

وكان أول ظهور حقيقي للاتحاد في الدقيقة 40 من ركلة حرة نفذها خالد الغندور مرت بقليل فوق مرمى محمد الشناوي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح الاتحاد بعد العودة لتقنية "الفار" على ياسر إبراهيم لصالح الغندور، ليتصدى لها الشناوي في الدقيقة 45 نفذها محمود علاء.



الشوط الثاني

وبدأ الاتحاد ضاغطًا في الشوط الثاني وتمكن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى بعدما مرر ياسر إبراهيم بالخطأ لأحمد عادل ميسي، الذي انفرد وراوغ الشناوي الذي عركلة.

وأضاع ميسي ركلة الجزاء الذي نفذها بالدقيقة 47، حيث مرت كرته بجوار يمين مرمى الشناوي لتصبح ركلة الجزاء الثانية الضائعة لفريقه في اللقاء.

وفي الدقيقة 67 سدد مبولولو رأسية مباغته تصدى لها الشناوي ببراعة وأبعدها لركنية، ثم أعاد الأهلي بكرة خطيرة في الدقيقة 75 بعرضية من تاو مرت أمام كريم فؤاد الذي لم يستغل المرمى الخالي.

وسدد محمد مجدي أفشة كرة في الدقيقة 83 من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين المهدي سليمان، وأهدر تاو انفراد تام بسليمان في الدقيقة 86 ولم يستغل الكرة ليتصدى لها حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة الأخيرة راوغ أفشة المهدي سليمان بمهارة كبيرة، وأهداها إلى أكرم توفيق الذي سجلها في المرمى الخالي ويضيف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-0.