مصر للطيران تحتفى ببطلة التنس هنا جودة على متن الطائرة «صور»

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن رحلتها القادمة من تونس، بالبطلة المصرية هنا جودة التى حققت المركز الأول بمنافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين، التى أقيمت بتونس خلال الفترة ما بين 4 وحتى 11 ديسمبر الجاري.

وأهدت مصر للطيران، بطلة التنس طاولة المصرية هنا جودة، درع مصر للطيران، أثناء عودتها من البطولة على متن الرحلة المصرية القادمة من تونس، فيما حرص طاقم الطائرة على التقاط صور تذكارية مع “جودة” وتقديم التهنئة لها.

واستطاعت اللاعبة هنا جودة الفوز على زوجي إسبانيا والبرتغال في المباراة النهائية رفقة زميلها الكازاخستاني ألان كورمانجالييف بثلاثة أشواط نظيفة لتحقق المركز الأول بالبطولة لأول مرة بمنافسات الزوجي المختلط في تاريخ مصر ببطولات العالم.

وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبة "هنا جودة"، متوقعا لها مستقبلا كبيرا، وأنها ستصنع تاريخاً مليئا بالإنجازات فى رياضة تنس الطاولة من خلال تحقيقها لألقاب البطولات المختلفة التى تخوضها، مثنياً كذلك على مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، وحرصه على تهيئة الأجواء حول لاعبى المنتخبات الوطنية استعداداً للمشاركة فى شتى البطولات.

وضمت البعثة المصرية المشاركة فى بطولة العالم للناشئين بتونس 15 لاعباً ولاعبة على صعيد المسابقات المختلفة، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ويقود المنتخب فنياً كلٌ من شريف ضياء كمدرب للناشئين وهشام إسماعيل مدربًا للناشئات.

