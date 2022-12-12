«بحيرى»: مجلس الأمناء داعم للعملية التعليمية.. ويجب تفعيل دوره

استقبل الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، المهندس أحمد المصرى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة ونائبه محمد أبوالمعاطى وذلك بديوان عام المديرية.

وقال وكيل الوزارة إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين داعم للعملية التعليمية ويجب تفعيل دوره على مستوى المحافظة لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، هناك خطة عمل مشتركة خلال المرحلة المقبلة تتم على أساس العمل بروح الفريق، مؤكدًا أن نقابة المعلمين ومجلس الأمناء هما الجناحان الداعمان لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأشاد المهندس أحمد المصرى رئيس مجلس الأمناء بحسن الاستقبال، مشيرًا إلي الترحيب الكامل بكل أشكال التعاون بين المجلس والمديرية.