الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بثنائية تاو وياسر إبراهيم

جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والاتحاد

انتهى الشوط الأول بين الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، بتقدم الأول بهدفين نظيفين في اللقاء المقام بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في لقاء مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
سيطر الأهلي على مجريات الشوط بأكمله وسط محاولات على استيحاء من جانب الاتحاد، حيث بدأ خطورته مبكرًا في الدقيقة 9 بتصويبة قوية خارج منطقة الجزاء من البرازيلي برونو سافيو مرت على يمين المهدي سليمان حارس الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 12 تقدم الجنوب إفريقي بيرسي تاو للأهلي بالهدف الأول في اللقاء، بعدما أكمل تسديدة أحمد عبدالقادر في مرمى المهدي بعد كرة مشتركة مع دفاعات الاتحاد.

وفي الدقيقة 27 سدد برونو كرة داخل منطقة الجزاء من الجناح الأيسر، اصطدمت بقدم هشام صلاح وخرجت إلى ركلة ركنية، وبعدها بدقيقتين أنقذ المهدي الذي خرج من مرماه في الدقيقة 29 انفراد من تاو.

وزاد الأهلي من تقدمه في الدقيقة 32 من رأسية ياسر إبراهيم بعد ركلة حرة نفذها التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأحمر.

وكان أول ظهور حقيقي للاتحاد في الدقيقة 40 من ركلة حرة نفذها خالد الغندور مرت بقليل فوق مرمى محمد الشناوي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح الاتحاد بعد العودة لتقنية "الفار" على ياسر إبراهيم لصالح الغندور، ليتصدى لها الشناوي في الدقيقة 45 نفذها محمود علاء.

وجاء تشكيل المارد الأحمر لمواجهة زعيم الثغر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، برونو سافيو.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، كريم فؤاد، بيرسي تاو.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمحلة في الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

الاهلى الاتحاد السكندرى تاو بيرسى تاو ياسر ابراهيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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