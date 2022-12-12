محمد بدران: عقدنا 100 جلسة حوار وطني لرصد احتياجات المواطن خلال نوفمبر

افتتح الدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام للحزب مقر جديد لحزب مصر أكتوبر بمدينة السلوم، بحضور عدد من أهالي وقيادات وشيوخ وعمد المدينة.

وخلال هذه الزيارة استمع قيادات حزب مصر أكتوبر للأهالي التي كانت في استقبالهم، بالإضافة إلي زيارة مستشفي السلوم التخصصي للوقوف علي المعوقات التي تواجه الطبيب والمريض.

ورحب “بدران” بالحضور، مؤكدا أن حزب مصر أكتوبر يحاول أن يعبر عن مطالب المواطنين، كما أنه يمثل صوت الشارع المصري بكافة أرائه وفئاته المختلفة، مشيرًا أن الحزب عقد 100 جلسة حوار وطني خلال شهر نوفمبر الماضي للوقوف علي ما يحتاجه الشارع المصري لعرضها علي مائدة الحوار الوطني والعمل علي حلها.

وأوضح "بدران" خلال لقائه بعمد ومشايخ السلوم، أن الأحزاب المصرية تتحمل مسئولية التواجد في وقت صعب تمر به الدولة المصرية، لذلك علينا جميعًا الإلتفاف خلف القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ قواعدها، مؤكدًا علي ضرورة أن تكون الأحزاب هي الصوت المعبر عن المواطن والوطن في آن واحد.

وأضاف النائب الأول والأمين العام للحزب، أن الحزب يضع مشاكل المواطنين علي رأس أولوياته، وخلال الأسبوع المقبل ستشهد السلوم زيارة أمانة ريادة الأعمال بالحزب ونسعى لتوفير 100 فرصة عمل من خلال مشروعات الحزب بريادة الأعمال .

وفي نفس السياق، قال النائب صلاح عياد أمين محافظة مطروح: أن بداية انطلاقة الحزب من أبعد نقطة حدودية في مصر دليل علي انتشار الحزب من شرقها لغربها.

واستعرض أهالي السلوم متطلباتهم أمام قيادات الحزب، وكان منها "إنشاء مستشفى مركزي تخدم أهالي السلوم ووحدة تحلية مياه".

وعن مطالب أهالي مدينة السلوم أوضح النائب صلاح عياد، أنه سيتم تجهيز مذكرة كاملة بالمطالب لعرضها علي الحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديمها للمسئولين.

ووجه أمين مطروح، الشكر للدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام للحزب، وقيادات الحزب، علي ثقتهم الكبيرة.

فيما قال النائب البرلماني السابق مهدي العمدة، إن حزب مصر أكتوبر ولد ليصبح كبيرًا وهدفه مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا أن الحزب حمل علي عاتقه محاولة حل مشاكل المواطنين في الفترة الأخيرة، فضلًا عن جولاته الميدانية في ربوع شوارع مصر للعمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء وجه "بدران" الشكر لأهالي السلوم علي استقبالهم الحافل وكرم الضيافة، ووعد أهالي السلوم بأن هناك زيارات عديدة خلال الفترة المقبلة، وأن كافة مطالبهم سيتم مناقشتها وسيسعى الحزب في أسرع وقت وضع حلول لها أو عرضها على المسئولين.

شارك في الجولة من الأمناء العام المساعدين أحمد كرم وعماد رشاد، وليد قوطه أمين التنظيم المركزي، الدكتورة أسماء حسنين أمين الإعلام المركزي، الدكتورة داليا هندى أمينة المرأة بالمركزية، الدكتور أسماء فريج أمين القبائل العربية بالمركزية، الدكتورة فاتن خربوش أمين محافظة القليوبية، أحمد الحنفي أمين محافظة الدقهلية، اللواء محمود أبوزيد رئيس لجنة التواصل الحكومي، رولا صبحي رئيس لجنة المسئولية المجتمعية، ومحمد الرفاعى نائب رئيس لجنة الصحة بالحزب.

كما يشارك محمد الكومي وخالد نعيم، أمناء مساعدين التنظيم، ولاء بلال أمين مساعد المرأة، محمد سعيد أمين مساعد الشباب، عمرو قرواش أمين مساعد العمل الجماهيري، ومصطفي كمال أمين مساعد العمال.

كما شارك من أمانة محافظة مرسى مطروح، النائب صلاح عياد أمين المحافظة، والنائب البرلماني السابق مهدي العمدة، وعدد كبير من مشايخ وعمد المدينة.