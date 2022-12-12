حسين شوقى يكتب: أبي «شوقى» «2-2»

«الدستور» تواصل الاحتفال بالذكرى الـ٩٠ لأمير الشعراء

إنى سأحاول أن أنظر ورائى إلى الماضى البعيد خلال ضباب الزمن الكثيف، وذلك قبل أن تتعذر نهائيًا هذه الرؤية.

كما سأحاول أن أقص أولًا ذكرياتى عن أبى فى عهد طفولتى، ولو أن المحاولة شاقة، لأن هذه الذكريات تزول شيئًا فشيئًا.

فى ذلك العهد الذى يحق أن يقال عنه البعيد، إذ يرجع تاريخه إلى أوائل عام ١٩١٤، أى إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، كنا نقطن المطرية، إحدى ضواحى القاهرة المتطرفة، كانت لنا هناك دار واسعة تحيط بها من كل جانب حديقة فسيحة، وقد أطلق عليها أبى اسم «كرمة ابن هانئ»... العباسى، أى أبى نواس.. لأن أبى كان معجبًا بهذا الشاعر الذى لم ينل حظه من الدراسة العميقة مع الأسف الشديد، كما أن الأساطير جعلت منه شاعرًا ماجنًا.

ولقد اختار أبى ضاحية المطرية هذه، على الرغم من بعدها، ليكون على مقربة من «قصر القبة» حيث كان يقضى سمو المغفور له الخديو عباس حلمى معظم أوقات فراغه.. لأنه كان شديد التعلق بأبى يرسل فى طلبه فى كل وقت.

كانت كرمة ابن هانئ هذه تضم منزلًا قديمًا جدد فيه أبى كثيرًا، ثم شيد فى فنائه ملحقًا، ولو لم نكن فى حاجة إليه، لأن المنزل القديم كان يكفينا كل الكفاية، إذ لم تكن أسرتنا إذ ذاك كثيرة العدد، فنحن خمسة: أبى وأمى وأخى على وأنا، ثم المربية التركية.. أما أختى أمينة. وكانت متزوجة فى ذلك الوقت على الرغم من حداثة سنها (تزوجت قبل الخامسة عشرة!)، فلم تكن تقطن معنا، بل اقتنى لها أبى منزلًا بجوار منزلنا، بعدما أزال السور الذى كان حاجزًا بينها وبيننا.

قلت إننا لم نكن فى حاجة إلى الملحق. وإذا كان أبى شيده فذلك ليضع فيه ما كان يشتريه من أثاث وتحف من وقت لآخر فى المزادات العامة دون أن تكون هناك حاجة إلى أكثره.. إذ كانت هذه هواية أبى فى ذلك الوقت.. من أجل هذا كان عندنا ثلاث غرف للطعام.. ثم خمسة صالونات، تعرف وتميز بألوانها.. فإذا أقبل ضيوف لا يعرف أحدهم الآخر جلس كل منهم فى صالون، وكان الخادم عندما يعلنهم لأبى يقول إن م. بك ينتظر فى الحجرة الخضراء، وس. باشا ينتظر فى الحجرة الحمراء، وج. أفندى ينتظر فى الحجرة البيضاء.. إلخ.

وهذه الحجر كانت تصير أصلح لو أصبحت تابعة لفندق، لأنها كانت تؤدى كلها إلى دهليز واحد.. وكانت بسبب هذا الوضع العجيب ميدان لعبنا المفضل، إذ كنا نلعب فيها لعبة الاستخفاء، ولو أننا كنا لا نقصدها إلا فى وضح النهار، لأن إحداها- وهى الحجرة الحمراء- كانت على حد رواية الخدم، مسكونة.. يزعم هؤلاء أنهم كانوا يسمعون فى أثناء الليل أصواتًا غريبة تنبعث منها.. أصواتًا غير آدمية! حتى فى الصباح كنا نتجنب الحجرة الحمراء.. مع أنى أعتقد أن هؤلاء الخدم قد اختلقوا تلك الرواية كى يقصونا عنها.. لأننا كنا نعبث بنظام الحجر التى نلعب فيها، فنسبب لهم التعب الكثير فى تنظيفها وإعادة ترتيبها، أما رفقائى إذ ذاك فى اللعب فكانوا بعض أبناء الجيران، تضاف إليهم صبية زنجية صغيرة كانت خادمة خاصة لى أنا.. وكانت هذه الصبية مستضعفة «هفيّة» جماعتنا.. كم ذاقت المسكينة المرّ على أيدينا! كنا على سبيل التعذيب نضطرها أن تدخل بمفردها فى الحجرة الحمراء، فإذا فعلت أغلقنا وراءها الباب بالمفتاح، ولا نخرجها من هناك إلا مغمى عليها من شدة الرعب والفزع.. وكانت إذا أفاقت سألناها عما شاهدت فى الحجرة الحمراء، فكانت تقسم عندئذ، بأولياء الله جميعًا، على أن الشياطين كانوا يتناوبون قرصها! وكان مما يزيد فى نفورنا من تلك الحجرة أن الضوء كان فيها قليلًا.. وذلك بسبب طراز أثاثها وزينتها.. على الطراز العربى القديم.. أما الحجر الأخرى فكانت نيرة، كما كانت على الطرازين الفرنسيين الرقيقين: لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر.. وكانت أحب حجرة إلىّ هى الحجرة الخضراء، لأن صورة كانت معلقة بها تمثل هيلين الإغريقية الحسناء.. فكنت أقف طويلًا وأنا مأخوذ بجمالها الرائع، وقد رآنى أبى ذات مرة وأنا على هذه الحال فقص علىّ قصتها، وكيف أنها كانت، على حدّ زعم الأساطير، سببًا فى حروب طروادة الطويلة الدامية، فكنت أتحمس لدى سماعى ذلك، وأتمنى لو كنت أعيش فى ذلك العصر لأسل بدورى حسامى فى سبيل استرداد هيلين حريتها ولو بذلت حياتى فى سبيل ذلك!

وكان هناك أيضًا خلاف الملحق المذكور، سلاملك يعتبر فيلا لكبره، حتى إننا لما بعنا كرمة ابن هانئ هذه، بعد عودتنا من المنفى بقليل، فصل المالك الجديد السلاملك عن الباقى وباعه كدار صغيرة مستقلة. كما كان تحت هذا السلاملك مكان للعربات، إذ كنا نملك عربتين، إحداهما «حنطور» والأخرى «فيتون»، ثم حظيرة (اصطبل) للخيل يضم حصانين، ثم هيأ أبى بجانبهما «چراچًا» لسيارة، إذ كان من الأوائل الذين اقتنوا السيارات فى مصر، مع أنه كان على الرغم من تعلقه بالسيارات طوال حياته، يخشى السرعة فيحذر السائق على الدوام من الإسراع، كما كان يستحلف أخى «على» حينما اقتنى سيارة يقودها بنفسه ألا يسرع.

كانت «الكرمة» إذن مرتعًا خصبًا لطفل مثلى، وبخاصة أن الحديقة مُلئت بشتى الحيوانات.. الأليفة وغير الأليفة! فكنت تجد بها غزلانًا وسلاحف وقردة وطواويس وببغاوات.. ومئات من العصافير الملونة.. ثم علاوة على ذلك جىء إليها بتمساح صغير، وقد وضع فى حوض بنى له خاصة فى الحديقة.. قد أحضره لأبى أحد أصدقائه من الضباط الوافدين من السودان، وذلك تحقيقًا لرغبتى إذ كنت ألححت فى طلب ذلك.. وأبى لا يرفض لى طلبًا! وإليك الحادث الآتى الذى يدلك إلى أى مدى كان أبى يتوخى رضاى ويساير أهوائى:

كنت أرغمه على الجلوس فى الحنطور فى المقعد الصغير الأمامى، على حين أجلس أنا أمامه فى المقعد الكبير، وقد رآه مرة سمو الخديو على هذه الحال، وكنا نسير إذ ذاك فى ضاحية المطرية، وكان سموه قادمًا من قصر القبة فى طريقه إلى «مسطرد»، فاستدعى أبى ولامه على ذلك، سائلًا: لِمَ تفعل هذا؟ فأجابه: سله هو يا أفندينا لِمَ يفعل بى هذا!

.. لذلك عندما قرروا أن أذهب إلى المدرسة نزل علىّ هذا الخبر كالصاعقة!. إذ كيف أترك كل هذا النعيم وأذهب فأقضى الساعات الطويلة بين جدران أربعة؟ وقد حاول أبى أن يبطل هذا القرار أو يرجئه، ولكنه أخفق أمام تشبت مربيتنا التركية التى كانت تحكم البيت كله بيد من حديد. وأظن أنه لولا هذه المربية الشديدة المراس لما ذهبت مطلقًا إلى المدرسة. ولما رأيت أن لا مناص من الذهاب إلى المدرسة أخذت أتمارض، وكان أبى يساعدنى إذ ذاك خفية على اختلاق المرض! ولكن أكثر هذه الحيل كانت لا تجوز على المربية المذكورة ويا للأسف!

وأما والدتى، فلم تكن تتدخل فى هذه المنازعات، لأنها بطبيعتها رقيقة الحاشية إلى حد بعيد. حتى لقد كان أبى يشبهها بقطة من أنقرة، بسبب هذه الرقة. وإشارة أيضًا إلى أنها من أصل تركى، وقد اشتهر هذا النوع من القطط بالرقة والترفع. وإذا كان أبى قد وفق فى حياته الأدبية فأكبر الفضل راجع إليها بسبب خلقها هذا، وبسبب طيبتها التى لا حدّ لها. فهى لم توجه إليه لومًا فى حياته مرة!. مع أنه كان خليقًا باللوم أحيانًا! فهو كثيرًا ما كان يستصحب وقت الظهر أصدقاء، حين عودته إلى المنزل، فيتغدى معهم.. على حين تتغدى هى وحدها. أما العشاء فكان يتناوله معظم الأحايين فى الخارج!

وكان سريع التقلب كالمحيط. فطعام لم يهيأ كما رغب يعكر مزاجه. ولكن إذا كان مزاجه معتدلًا فهو لطيف غاية اللطف، يدلل الجميع ويلاطفهم، بل يرهق من حوله منا بالقبلات حتى كلبته (بلوته) كان لها نصيب من هذه القبل! على أن أهم عيوب أبى أنانيته الشديدة. ترى هل هى من لوازم الشعراء؟ إذ إن «شيلر» عندما يتحدث عن طبع صديقه «جوته» يقول: إنه فى الواقع أنانى إلى أقصى حدود الأنانية!

فمن أنانية أبى مثلًا أننا لم نكن نستطيع أن نتغدى فى ساعة معينة، بل كان لزامًا علينا أن ننتظر إلى أن تأتى شهيته، وكثيرًا ما كان يطول هذا الانتظار؛ لأنه كان يصحو من نومه متأخرًا فيفطر بطبيعة الحال متأخرًا أيضًا وسبب هذا التأخير فى النوم أنه يراجع بعد ما يعود من سهرته ما نظم من شعر طوال نهاره.

ومن ذلك أنه عندما كنا فى أوروبا وكنا نذهب إلى أحد المطاعم كان يغضب منا، من علىّ ومنى، حين نختار الأصناف المألوفة، بل كان يجب علينا، على حسب رأيه هو أن نختار أصنافًا جديدة مجهولة الأسماء، كى يختار هو منها فى المرة القادمة. إذا راقته! فكانت اقتراحاته هذه تفسد علينا الأكلة، لأن تلك الأصناف المجهولة كانت «مقالب» فى معظم المرات. كان حظى منها مرة ضفدعًا، وطبعًا لم آكله! بل صدّ نفسى عن تناول أى طعام آخر. مع أنه يقال إن طعم الضفدع كالحمام السمين!

ألم يكن أبى أنانيًا عند ما تخلى عن الخديو حين سافر سموه إلى الحجاز، ليؤدى فريضة الحج، ذلك العاهل الذى كان هو شاعر بلاطه، والذى كان يحبه ويعطف عليه كل العطف؟! وكان أبى كلما روى هذا الحادث فيما بعد يضحك ملء شدقيه. يقول إنه أقنع سموه بأنه ذاهب معه إلى الحج، ولكن لما بلغ الركب الخديوى بنها، اختفى منه أبى، فجعل سموه يبحث عنه ولكن بدون جدوى. ويقول أبى إنه اختبأ إذ ذاك فى منزل أحد أصدقائه، ولما عاد سموه من الحجاز وأخذ يلوم أبى على فعلته، اعتذر هذا قائلًا: كل شىء إلا ركوب ظهر الجمال يا أفندينا!. ولكى يعوض سموه عن هذا التقصير، نظم له قصيدة ترحيب وتهنئة بالحج طويلة عامرة الأبيات، وهى التى مطلعها:

إلى عرفات اللّه يا ابن محمد

عليك سلام الله فى عرفات

وها هو ذا يتقدم فى هذه القصيدة إلى الخالق أيضًا سبحانه وتعالى، يلتمس صفحه وغفرانه لعدم تأديته هذا الواجب الدينى فيقول:

دعانى إليك الصالح ابن محمد

فكان جوابى صالح الدعوات

وخيَّرنى فى سابح أو نجيبة

إليك فلم أختر سوى العبرات

وقدمت أعذارى وذلى وخشيتى

وجئت بضعفى شافعًا وشكاتى

ومنها:

ويارب هل سيارة أو مطارة

فيدنو بعيد البيد والفلوات

ويارب هل تغنى عن العبد حجة

وفى العمر ما فيه من الهفوات

وتشهد ما آذيت نفسًا ولم أضر

ولم أبغ فى جهرى ولا خطراتى

ولا غلبتنى شقوة أو سعادة

على حكمة آتيتنى وأناة

ولا جال إلا الخير بين سرائرى

لدى ســـــدة خيرية الرغبات

ولا بت إلا كابن مريم مشفقًا

على حسدى مستغفرًا لعداتى

ولا حملت نفس هوى لبلادها

کنفسى فى فعلى وفى نفثاتى

وإنى- ولا من عليك بطاعة-

أجلّ وأغلى فى الفروض زكاتى

أبالغ فيها وهى عدل ورحمة

ويتركها النُسَّاك فى الخلوات

وأنت ولىُّ العفو فامح بناصع

من الصفح ما سودت من صفحاتى

إلخ...

كما أرسل الأبيات الآتية فى برقية إلى شريف مكة أثناء وجود سموه هناك:

دامت معاليك فينا يا ابن فاطمة

و دام منكم لأفق البيت نبراسُ

قل للخديو إذا وافيت سدّته

تمشى إليه ويمشى خلفك الناس:

حجُّ الأمير له الدنيا قد ابتهجت

فالعود والعيد أفراح وأعراس

فلتحى ملّتنا! ولتحى دولتنا!

ولیحی سلطاننا! وليحى عباس

حقًا لم يصب شاعر حظوة كحظوته لدى مليكه. فقد كان لا يخيب له رجاء، كما كان لا يضن عليه بمال. ولكن محبة سموه له كانت تسبب له بعض المتاعب، لأن طابورًا من أصحاب العرائض والحاجات كان يقصد الكرمة كل صباح، فكان أبى يقابل منهم من استطاع، فإذا كلّ أو كان معتل المزاج هرب من باب خلفى صنع خصيصًا لهذا الغرض بالحديقة وقد تجلى عطف سموه على أبى فى حادث زواج أختى، ففضلا عن هداياه الثمينة شرف سموه الكرمة بزيارته ليلة الزفاف، ووقف بالحديقة ثم أرسل فى طلب أبى، حتى إذا أقبل هنأه تهنئة حارة ثم انصرف، وهى المرة الوحيدة التى قبل فيها أبى يد سموه شكرًا له على هذا العطف الكبير؛ لأن الجالس على العرش فى ذلك العهد، كان لا يحضر أفراحًا عادية، كما أن صاحبة السمو زوجته النمساوية شرفت الفرح أيضًا بل مكثت مدة طويلة بجوار سرير أختى التى كانت مريضة فى تلك الليلة من سوء الحظ!

كم من أفراح وليالٍ ملاح شاهدت الكرمة فى ذلك العهد!

إن عيد شم النسيم مثلًا كان يحتفل به فيها احتفالًا رائعًا فى كل عام، كان أبى يدعو فيه خاصة جميع الكتاب والشعراء.. إننى ما زلت أتذكر على الرغم من صغر سنى وقتئذ، صورة العم الجليل خليل بك مطران وهو ينشد أبياتًا فى أحد هذه الاحتفالات وسط الاستحسان العام.

وكان الأدباء الأجانب الذين يصادف أن يكونوا بمصر إذ ذاك يدعون إليها أيضًا، وكان ممن دعوا منهم الكاتب الإنجليزى المعروف «هول كين» وقد رحب أبى بمقدمه بالأبيات الآتية:

أيها الكاتب المصوَّر صوِّر

مصر بالمنظر الأنيق الخليق

إن مصر رواية الدهر فاقرأ

عبرة الدهر فى الكتاب العتيق

ملعب مثل القضاء عليه

فى صبا الدهر آية الصدّيق

وامحاء الكليم آنس نارا

والتجاء البتول فى وقت ضيق

ومنايا منا فكسرى فذى القر

نين فالقيصرين فالفاروق

دول لم تبد ولكن توارت

خلف ستر من الزمان رقيق

روضتى ازَّينت وأبدت حلاها

حين قالوا ركابكم فى الطريق

مثل عذراء من عجائز روما

بشّروها بزورة البطريق

ضحك الماء والأقاحى عليها

قابلته الغصون بالتصفيق

زرتها والربيع فصلا فخفّت

نحو ركبيكما خفوف المشوق

فانزلا فى عيون نرجسها الغضّ

.. صيانا وفوق خد الشقيق

وبمناسبة تلك الولائم التى كانت تقام بالكرمة فى ذلك العصر، روى أبى لنا القصة الطريفة الآتية:

أقام أبى ذات ليلة حفلة ساهرة شائقة تكريمًا لأمير تركى عظيم، دعى إليها عدد كبير من عظماء البلد وأعيانها، وكان المفروض طبعًا أن يفتتح الأمير المذكور المقصف، ولكن تقدم الليل والأمير لا يحضر، فاحتار أبى ماذا يصنع، اتصل بفندق شبرد حيث ينزل الأمير فقيل له إن سموه معتكف فى غرفته، فاضطرب أبى ثم استقل سيارته وأسرع نحو الفندق، وكم كانت دهشته حين ألفى الأمير مريضًا حقًا وكان ذلك من كثرة ما تعاطاه من الشراب! تألم أبى لهذا لأن وليمته التى أعدّها من مدة وأنفق عليها كثيرًا سوف تخفق، ثم تذكر فجأة- ولم يغادر غرفة الأمير التركى بعد- أن هناك بفندق الكنتننتال أميرين عربيين كريمين ألا وهما الأمير فيصل (المغفور له الملك فيصل فيما بعد) وشقيقه الأمير عبداللّه (ملك شرق الأردن الآن)، فأسرع إليهما وقص عليهما كارثته مردفًا: ألا يرى الأميران العربيان أن يحلًا محل الأمير التركى فى تصدر هذه الوليمة؟ ولقد قبلا سموهما هذه الدعوة المرتجلة عن طيب خاطر.. لحبهما لأبى.. واغتباطًا بحلولهما محل الأمير التركى، لأنه كان هناك نفور بين الترك والعرب إذ ذاك، وبهذه الوسيلة لم تخفق الحفلة!

من كتاب «أبى شوقى»