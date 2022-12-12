قيادات الحركة المدنية الديمقراطية في ندوة «الدستور»: هناك رغبة حقيقية من الجميع لإنجاح الحوار الوطني

استضافت مؤسسة «الدستور» قيادات وأعضاء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التى تنظمها المؤسسة للاستماع لرؤية مختلف الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، فيما يخص قضايا ومحاور الحوار الوطنى.

شارك فى الندوة خالد داود، المتحدث الرسمى باسم الحركة المدنية والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، والنائبة مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

استعرض المشاركون فى الندوة رؤاهم حول قضايا ومحاور الحوار الوطنى الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».

وأكد المشاركون فى الندوة أن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لم تحدد شروطًا للمشاركة فى الحوار الوطنى، بل رحبت بالمشاركة وتراه فرصة لتغيير مسار الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وأكدوا ضرورة تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وليست القائمة المغلقة المطلقة.

وقالوا إن هناك رغبة حقيقية من الجميع لإنجاح الحوار الوطنى وتنفيذ توصياته، وإن من يعتقد أن الحوار يستهدف تغيير السلطة «واهم».

مدحت الزاهد: دعم الصناعة الوطنية أولوية والتقشف ووقف الاستيراد ليسا حلًا

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالحركة المدنية الديمقراطية، إن الهدف من الحوار الوطنى ليس تغيير طبيعة السلطة، أو طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما إشراك جميع فئات المجتمع المؤيدة أو المعارضة فى تحديد أولويات العمل الوطنى.

وأضاف: «هذا التوجه دلالة قوية على أن الدولة المصرية فى طريقها نحو تصحيح مسار الحياة السياسية والحزبية، وأن المشاركة فى صنع القرار باتت متاحة للجميع لإيجاد حل لقضايا المجتمع دون تمييز لشريحة أو طائفة أو توجه سياسى معين، وأن من يعتقد أن الحوار الوطنى يستهدف تغيير السلطة فهو واهم».

وأكد «الزاهد» أن الحوار الوطنى يجمع بين السلطة والمعارضة والهدف النهائى هو فتح حالة نقاش موسعة مشتركة للوصول إلى اتفاق حول مختلف القضايا أو المشكلات التى يعانى منها المجتمع.

وأشار إلى أنه، على سبيل المثال، فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى فإن الحركة المدنية، ورغم اختلاف الأيديولوجيات التى يتبناها أعضاؤها، إلا أنها تمتلك رؤى وزوايا مختلفة للحل تجاه العديد من القضايا، وهذا الاختلاف مصدر قوة.

وأكد أن هدف الحوار خلق مجال للمنافسة، قائلًا «نحتاج إلى إلغاء فكرة الحياة السياسية الحزبية الجامدة، ولا بد من فتح المجال العام، والنوافذ المختلفة للرأى والرأى الآخر، والاحتكام بعد ذلك للمبادئ والقواعد التى تنظم الديمقراطية».

وأشار رئيس «التحالف الشعبى» إلى ضرورة إيلاء أهمية لفتح المجال للعمل السياسى من خلال تعديل وإقرار مشروعات قوانين لتمكين كل مواطن من إيصال صوته.

وتابع: «نحن بحاجة إلى تنظيم مساحة المشاركة فى المجال السياسى ومساحات المنافسة، سواءً فى الحياة السياسية أو الحزبية، لنكون فى بيئة آمنة».

وعن مطالب الحركة المدنية بشأن المحور السياسى، أكد «الزاهد»، أهمية إعادة النظر فى بعض القوانين الحالية، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين الحبس الاحتياطى التى جرى تطبيقها لسنوات رغم أنها قوانين احترازية.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، قال إن الحركة المدنية أكدت أن أول خطوة على طريق التنمية الاقتصادية هى تعزيز القدرات الإنتاجية فى الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف: «يجب أن تنتج مصر بيدها وتضخ استثمارات خاصة فى الصناعات الاستراتيجية، هذا فى المجمل العام، ولكن شكل الملكية، فهذا موضوع خلافى قابل للمناقشة».

وأكد رئيس «التحالف الشعبى» أهمية تطوير النشاط الصناعى والنهوض بالمنتج المحلى، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها العالم جراء التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية التى نتجت عنها تداعيات سلبية تحتاج لمزيد من الإجراءات لمواجهتها.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى قادر ويستطيع أن ينتج وأن يحقق مستوى عاليًا من الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الصناعة عصب مهم داخل أى مجتمع تنموى، والاهتمام بها سيؤدى لمواجهة عجز الميزان التجارى.

ولفت إلى أن حل الأزمة الاقتصادية ليس بإجراءات تقشف أو وقف الاستيراد، ولكن بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى؛ ليستطيع المنافسة وتغطية الاحتياجات المحلية.

وأشار إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأجواء الملائمة للمنتجين، والاهتمام بما يسمى عدالة توزيع الأعباء والموارد والوقوف بجانب الشريحة المتوسطة، من خلال تشريعات قوية ولوائح منظمة.

أما فى المحور الاجتماعى، أشار «الزاهد» إلى ضرورة تحقيق العدالة فى مختلف المجالات، سواءً فى التعليم أو الصحة، وإعادة النظر فى شكل الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق مبدأ المساواة والعدالة، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والمساواة فى المحور المجتمعى.

وكذلك التماسك الأسرى واستحداث قانون جديد للأحوال الشخصية، وتأكيد مبدأ المواطنة والتنوع الثقافى والفكرى خصوصًا فى الصعيد وسيناء.

وقال إن هناك تفهمات عديدة ومهمة ومشتركة سيتم طرحها خلال الحوار الوطنى، وستكون للحركة المدنية آراؤها ومقترحاتها التى ستعرضها على مائدة الحوار مع جميع المشاركين.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى فكرة قائمة على المشاركة والاستماع للجميع دون إقصاء أو تمييز لأحد.

خالد داود: وجود التعددية الحزبية يخلق زخمًا سياسيًا يصب فى صالح البلاد

كشف خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، عن أن أحد الأسباب التى دعت أحزاب المعارضة للموافقة على المشاركة فى الحوار الوطنى هو أن الدعوة للحوار صدرت من رئيس الجمهورية؛ ما يعنى أن هناك رغبة فى إنجاح الحوار وتنفيذ توصياته.

وأضاف «داود»: «التعددية الحزبية مهمة، ومرجعيتنا الرئيسية كأحزاب فى الحركة المدنية أو التيار المدنى الديمقراطى، هو أننا شاركنا فى ثورة يناير لنثبت أننا كشعب مصرى لا نقل عن أى دولة ديمقراطية فى العالم، بأن تكون لدينا انتخابات نزيهة وهدفنا بناء دولة مؤسسات وتحقيق مطلب الثورة: العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية».

وتابع: «هذا هو سبب وقوفنا ضد الإخوان، لأنهم انحرفوا عن مسار الثورة، ولم يعملوا على تحقيق مطالبها، وواجهنا دولة تدفع نحو تمكين جماعة الإخوان وحدوث حرب أهلية ونشر خطاب طائفى، ما تسبب فى فشل إدارة شئون البلاد، ولهذا شاركنا فى ثورة ٣٠ يونيو لاستكمال أهداف ثورة ٢٥ يناير، وبناء نظام ديمقراطى، لذلك كانت جبهة الإنقاذ الوطنى شريكًا فى الحكومة بعد عزل محمد مرسى، وكنا دائمًا شركاء فى الحفاظ على الوطن ولم نكن يومًا أعداءً له».

وأوضح: «وجود التعددية الحزبية سيعطى الفرصة لتبادل الأفكار والآراء، ما يخلق زخمًا سياسيًا يصب فى صالح البلاد، ونتمنى أن تكون دعوة الرئيس السيسى للقوى الوطنية للحوار، نقطة العودة لفتح المجال السياسى وإعادة تنشيط الحياة الحزبية بشكل حقيقى من خلال خطوات عملية ملموسة».

وأشار إلى أنه يتم حاليًا الإفراج عن عدد كبير من السجناء فى استجابة لمطلبنا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وما زلنا نطالب بالعفو عن كل سجناء الرأى.

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية

وأكد: «تم اختيار مجلس أمناء الحوار بتمثيل متكافئ بين المعارضة والمؤيدين، وكذلك فى لجان الحوار الوطنى المختلفة، وذلك لضمان وجود صوت المعارضة».

وقال إن مقررى لجان الحوار الوطنى يحددون قائمة للموضوعات الرئيسية التى سيدور حولها النقاش فيما يتعلق بتخصص كل لجنة، فمثلًا لجنة الأحزاب السياسية تهدف إلى تنمية ثقافة العمل الحزبى فى مصر لمواجهة الفكر المغلوط بأن الحياة السياسية فى مصر تقوم على ثقافة الحزب الواحد، مؤكدًا أن هناك قضايا وطنية يجب أن يتحد المصريون عليها، مثل قضية الإرهاب وتقدير جهود رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب.

وأكمل: «كذلك يجب أن يتحد المصريون خلف حماية الأمن القومى من أى تهديدات خارجية، مثل دعم الأحزاب القوات المسلحة التى ثأرت للمصريين الذين قتلهم تنظيم داعش فى ليبيا، وكذلك دعم الأحزاب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بوجود خط أحمر للتدخلات التركية فى ليبيا، وغيرها من الموضوعات التى يجب أن تكون محل إجماع وطنى، لأنها تمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى، إلا أن هناك الكثير من الموضوعات تتنوع آراؤنا حولها وهذا لا ضرر منه».

وأعلن عن التوافق فى لجان الحوار الوطنى على اختيار ٣٠ متحدثًا داخل كل لجنة من اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، وذلك بتمثيل متكافئ ومتوافق بين المعارضة والمؤيدين، إذ نتلقى مقترحات القوى السياسية ونقدمها لمجلس الأمناء وهو فى حالة انعقاد دائم، مشيرًا إلى أن طول مدة التحضير للحوار الوطنى جاءت نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الأمانة العامة للحوار الوطنى، فانعقاد قمة المناخ «كوب ٢٧» والمؤتمر الاقتصادى أجلا انطلاق جلسات الحوار.

ودعا المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية لخطوات عاجلة لفتح المجال العام وظهور رموز المعارضة فى الصحف والبرامج التليفزيونية، لإثراء الحياة السياسية، واصفًا بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها «فى غاية الأهمية».

وشدد على أن الرئيس السيسى مهموم بتحقيق إنجازات كبيرة فى وقت قياسى، لذلك يتطلب الأمر إتاحة المعلومات أمام الجميع وإشراك القوى السياسية فى صناعة القرار فى ظل وعى الشعب المصرى الذى ظهر فى ثورة يناير، ففى أثناء انهيار المنظومة الأمنية وقف الشعب لحماية مقدرات الوطن.

ونوه بأن توصيات الحوار الوطنى ستنتج عنها مشروعات قوانين ورؤى ستقدم لرئيس الجمهورية، وهو صاحب الرأى فى تنفيذ ما يراه مناسبًا.

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية

عبدالمنعم إمام: تعديل قوانين «الأحزاب والانتخابات».. واعتماد القائمة النسبية

رأى النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القيادى بالحركة المدنية الديمقراطية- أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى خلال إفطار الأسرة المصرية مؤشر إيجابى بأن يتحدث رئيس الدولة عن ضرورة وجود حوار سياسى بسبب حالة البعد التى كانت موجودة خلال الفترة الماضية، نافيًا ما تردد حول وضع الحركة المدنية شروطًا قبل المشاركة فى الحوار.

وأكد «إمام» أن قوائم العفو الرئاسى التى تصدر أمر إيجابى للغاية، ولكن نحتاج إلى مزيد من الإفراجات لتشمل كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، طالما لم تتلوث أياديهم بالدماء.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية كانت مرحلة تثبيت أركان الدولة وانتهت، واليوم نريد أن ننتقل إلى دولة جديدة على أسس جديدة عنوانها الجمهورية الجديدة، ببناء سياسى جديد وحياة ديمقراطية جديدة، وعلينا أن نتفق على المحاور الأساسية والقواعد التى ستعمل فى مناخها الأحزاب السياسية، بمعنى القوانين الداعمة للحريات، لافتًا إلى أن الحركة المدنية دشنت لجانًا موازية لكل لجان الحوار الوطنى، وتجمع الآراء لعرضها فى الجلسات.

وحول تركيز الحركة المدنية على المحور السياسى، أوضح أن الاقتصاد نتاج سياسة، وضبط المناخ السياسى يكون بالتعددية وتمثيل كل الآراء.

وقال إن الحركة المدنية تهتم بشكل رئيسى بكل الملفات، لكن يمكننا القول إن الملف السياسى يأخذ الاهتمام الأكبر؛ لأنه المؤسس «عندما نتحدث عن قانون الأحزاب السياسية الذى صدر عام ١٩٧٦، فلم يعدل منه سوى مادتين، ونحن نحتاج إلى أن نعيد النظر على عدد من القوانين».

وتابع: «نريد عودة المجالس المحلية، لأن مهام المحليات تهدر ٦٠٪ من وقت النائب، وبالتالى غياب المحليات أثر سلبًا على الوضع السياسى، ولو نظرنا إلى قوانين الانتخابات، فلا بد أن تكون قائمة على تمثيل حقيقى ولا تهدر الأصوات، لذا نطالب باعتماد نظام القوائم النسبية».

وأكد أن الأحزاب جزء من النظام السياسى، ولا بد من أن يكون التعامل معها قائمًا على فكرة أن هناك مصلحة عامة وهناك أمن قومى مصرى جميعنا حريص على الحفاظ عليه.

وقال: «عندما يزيد التنوع فى البرلمان يمكن أن نجد حكومة ائتلافية فى وقت ما»، مطالبًا بضرورة إصلاح الملف الإدارى والهيكلى للدولة. وأوضح: هناك هيئات بالجهاز الإدارى يمكن دمجها لتؤدى عملها بشكل أفضل، مثل هيئة تنمية السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة القومية لمحو الأمية والهيئة القومية لتعليم الكبار.. لماذا كل هذه الهيئات لا يتم دمجها فى كيان واحد؟ وبالتالى نحن فى حاجة إلى أن يكون هناك طرح لضبط كل هذه الأمور».

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية

مها عبدالناصر: المناخ العام لممارسة العمل السياسى يسير بمنهجية جيدة.. و«العفو الرئاسى» يبنى الثقة فى مستقبل أفضل

ذكرت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أن الحوار الوطنى يصنع حالة تواصل مهمة جدًا بين السلطة والمعارضة، ومن المهم أن يظل ذلك مستمرًا.

وأضافت «مها»: «لم نشارك فى الحوار الوطنى لتقديم الأوراق والتحاور فقط، بل نحرص على استمرار حالة الحوار بين السلطة والمعارضة.. نحن نحتاج أن يجلس الجميع على طاولة واحدة ولنسمع بعضنا البعض».

وتابعت: «فكرة أن نجلس ونتحاور لم تكن فى ثقافتنا من الأساس، لذا فإن الحوار الوطنى يخلق وعيًا ويبنى جسورًا من الثقة بين النظام والمعارضة.. هذه تجربة جيدة جدًا وجديرة بالتحية، بغض النظر عن المخرجات، ومن المهم أن نبنى عليها مستقبلًا لعمل مشترك».

وأشارت إلى أن الحزب قدم رؤية حول المحاور الثلاثة التى سيناقشها الحوار الوطنى، وركز على المحور السياسى، وهذا من منطلق أن السياسة مرتبطة بكل شىء، فلو نجحنا فى حل المحور السياسى فهناك العديد من الأمور التى سيتم حلها فى مختلف المحاور والمجالات الأخرى.

وطالبت بتعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى الانتخابات والمحليات، لافتة إلى أن تلك القوانين هى القوانين الأساسية التى تطالب الحركة المدنية بتعديلها.

وتابعت: «نريد أن يكون تشكيل الحزب بالإخطار.. أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مع الدولة والوطن، ونريد بلدنا أفضل بلدان الدنيا لأنها تستحق ذلك.. نكون سعداء عندما يتم الكشف عن قضايا الفساد وضبط مرتكبيها».

وقالت: «الجميع يعى حجم التحديات ويعى أيضًا أن إدارة الأمور ليست سهلة، وأن كرسى المعارضة أسهل بكثير من كرسى الحكم.. نعرف أن الذى يجلس خارج السلطة التنفيذية وينتقد السلطة مهمته أسهل بكثير، وندرك أن طريق الحكم ليس مفروشًا بالورد ولكنه محفوف بالمخاطر والتحديات، خاصة فى ظل الأزمات العالمية الحالية»، مطالبة بفسح المجال للمعارضة للمشاركة فى إبداء رأيها وخبراتها فى كل الأمور التى تخص الدولة والمواطنين.

وأكدت: «المناخ العام الحالى لممارسة العمل السياسى يسير بمنهجية جيدة جدًا، ومن الطبيعى أن تكون هناك تخوفات من الأطراف حول جدوى الحوار، ولا بد أن تكون هناك حالة لبناء الثقة قبل الجلوس معًا على طاولة واحدة، وهذا الأمر يتم تدريجيًا من خلال العديد من الأمور، من أبرزها قوائم العفو الرئاسى ونطالب بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة».